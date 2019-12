Le studio de jeux de Seattle dirigé par le cofondateur d'ArenaNet et ancien ingénieur des Undead Labs lève 5,7 millions de dollars – .

La scène de jeu déjà robuste de Seattle devient encore plus forte.

One More Games, un studio créé plus tôt cette année par une paire de vétérans de l'industrie du jeu qui ont également passé du temps chez Amazon et Chef respectivement, a levé 5,67 millions de dollars, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La startup a été fondée début 2019 et n'a pas encore sorti de jeu.

Le studio est dans la «phase de développement la plus ancienne», ce qui implique «d'ébaucher la conception du jeu et de développer la technologie de base», a déclaré le cofondateur de One More Game, Patrick Wyatt à .. L'entreprise ne répertorie que deux employés sur LinkedIn – Wyatt et son co-fondateur Jamie Winsor.

Wyatt n'a pas précisé le nombre d'employés de la startup, mais il a noté que le studio utilisera l'infusion de trésorerie pour développer l'équipe de développement. Cependant, Wyatt veut limiter les effectifs à «seulement une poignée de personnes pendant que nous continuons à affiner nos concepts de base», a-t-il déclaré.

Wyatt a passé les trois ans avant de fonder l'entreprise en tant que CTO / ingénieur principal chez Amazon. Dans les années 1990, il était vice-président de la recherche et du développement chez Blizzard où il a travaillé sur des jeux emblématiques comme Starcraft et la série Diablo. Après son passage à Blizzard, Wyatt a cofondé ArenaNet, le studio de jeu de la région de Seattle responsable de la série Guild Wars.

Winsor a fait deux séjours à Undead Labs, un studio de la région de Seattle que Microsoft a acheté l'année dernière. Entre les deux, il a passé près de trois ans en tant qu'ingénieur principal en développement de logiciels dans la société de technologie d'automatisation Chef.

Les co-fondateurs ont travaillé ensemble dans trois sociétés de jeux différentes – ArenaNet, En Masse Entertainment et Undead Labs. Ils savaient qu'ils travaillaient bien ensemble, et ils étaient tous deux excités par l'idée de créer des jeux et des équipes en vue d'améliorer le processus de développement.

"Lorsque nous passons du temps à nous amuser, nous finissons presque toujours par parler du développement de jeux parce que c'est une passion pour nous deux", a déclaré Wyatt.

Seattle s'est développée pour devenir un épicentre du jeu ces dernières années, dirigée par des piliers tels que Amazon Studios, la division Xbox de Microsoft, Valve et la division nord-américaine de Nintendo. D'autres grandes sociétés de jeux, telles que le fabricant de Pokemon Go Niantic et Epic Games, la société derrière Fortnite, se sont installées dans la région pour profiter de sa richesse de talents.

Wyatt a choisi Seattle pour démarrer ArenaNet il y a près de deux décennies, en partie à cause de l'accueil de la communauté locale de développement de jeux. Il y a un niveau d'ouverture dans le domaine et une volonté de partager l'expertise technique et les meilleures pratiques de développement qui aident tout le monde à faire des jeux plus forts, a déclaré Wyatt.

Une partie de la raison de cette atmosphère, soutient Wyatt, est que le public des joueurs est si grand qu'il y a beaucoup de place pour que de nombreux studios réussissent.

"L'une des grandes choses de l'industrie du jeu est que les développeurs de jeux ne sont pas en concurrence de la même manière que, disons, les entreprises de promenades pour chiens, où il y a peu de chiens qui ont besoin d'exercice", a déclaré Wyatt. "Il y a tellement de gens qui aiment jouer à des jeux qu'il y a de nombreuses opportunités pour de nombreux développeurs de jeux."