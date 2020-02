Le studio Vallée Duhamel partage un court métrage conceptuel tourné sur iPhone pour les magasins Apple

Ce n’est pas un secret que les iPhones sont devenus des outils de création de films mobiles incroyablement puissants. D’innombrables vidéos époustouflantes ont été produites avec un peu plus qu’un iPhone et une étincelle de créativité. Mais vous n’avez probablement jamais vu de film sur iPhone comme Glacier du studio Vallée Duhamel.

En 2019, le duo de réalisateurs Julien Vallée et Eve Duhamel ont été chargés de créer un court-métrage pour Today at Apple, la série de sessions de création gratuites organisées dans tous les Apple Store du monde. Ne manquant pas d’expérience dans la création de visuels pour des marques internationales, ils ont relevé le défi. Avec les producteurs Partizan, Sailor Productions et une équipe d’artistes couvrant à peu près toutes les disciplines créatives, Glacier a pris vie.

Le film d’une minute d’un autre monde a été entièrement tourné sur iPhone XS Max à l’aide d’objectifs Moment et de l’application FiLMiC Pro. Pour donner vie à la scène, l’équipe de production de Glacier a construit un modèle de glacier minutieusement détaillé sur un plateau de studio. Les artistes des effets visuels ont transformé les images pour créer l’illusion d’une danse défiant la gravité dans l’océan.

Dans les coulisses de Glacier. (Photo: Vallée Duhamel)

Si vous avez visité un Apple Store avec un mur vidéo au cours de la dernière année, vous pourriez reconnaître le film. Apple a présenté Glacier dans l’imagerie pour sa session Compétences vidéo: techniques d’enregistrement avec iPhone. Vallée Duhamel a également collaboré avec Apple sur des campagnes précédentes, y compris une série de publicités iPad Pro amusantes.

Découvrez le court-métrage complet et les images des coulisses intégrées ci-dessous, et regardez les commentaires du studio sur Instagram pour une liste complète des artistes et des équipes impliqués dans la production de Glacier.

