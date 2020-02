Le stylet Moto G pourrait-il être comme un Samsung Galaxy Note 10 économique?

Le Moto G Stylus est le premier téléphone grand public à intégrer un stylet depuis des années – à part, bien sûr, le Samsung Galaxy Note 10 et ses prédécesseurs. La comparaison est inévitable.

Mais compte tenu de la grande différence de prix et de spécifications, nous sommes enclins à ne pas les confronter de manière “versus” typique. Au lieu de cela, nous répondrons à une meilleure question: le stylet Moto G est-il un bon budget Samsung Galaxy Note 10?

Mais attendez – qu’en est-il du Note 10 Lite?

Au CES 2020, Samsung a annoncé le Note 10 Lite, une version moins chère du produit phare – mais ce téléphone n’est pas largement disponible, et même à son prix réduit, est deux fois plus cher que le Moto G Stylus. Si cela change, nous réévaluerons cette correspondance.

La réponse courte: oui, il semble que ce soit … pour la plupart. Il y a certains avantages que vous n’obtenez tout simplement pas à la fin du budget. Mais il existe également des différences particulières entre les approches de Motorola et de Samsung qui les rendent moins similaires par la philosophie du téléphone.

Ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons cela plus tard. Commençons par évoquer les comparaisons évidentes de l’endroit où elles s’alignent – puis nous verrons comment elles diffèrent.

Image 1 de 2

(Crédit d’image: Future)

Le stylet S du Galaxy Note 10 – notez le bouton au milieu.

Image 2 de 2

(Crédit d’image: Future)

Le stylet du Moto G Stylus … et sa pointe en mesh.

Mais ce sont tous les deux des stylets, non?

Oui, les deux téléphones ont des stylets, mais ils fonctionnent un peu différemment en raison des choix matériels et de l’interactivité logicielle.

En tant que référence, le S Pen du Note 10 ouvre la voie en termes de fonctionnalité. Il repose au ras du bord lorsqu’il est à l’intérieur du téléphone, et le récupérer est une action délicate – appuyez et il s’enclenche confortablement, appuyez et il sort.

C’est un stylet précis et utilise Bluetooth pour ses fonctionnalités supplémentaires: le bouton peut fonctionner comme un obturateur à distance pour la photographie du téléphone principal, ou vous pouvez appuyer dessus pour des commandes gestuelles qui, il est vrai, sont souvent trop erratiques pour être fiables.

L’accessoire Moto G Stylus est un outil analogique, fonctionnant simplement comme un remplaçant capacitif pour un doigt. Il n’a pas de boutons, pas de fonctionnalité à distance et se place en toute sécurité dans le téléphone après l’avoir poussé jusqu’à ce que ses plumes montées sur la poignée se verrouillent en place.

Pour le retirer, il faut tirer sur la pointe du crochet qui dépasse du téléphone, mais cela demande tellement de force qu’une poche ou une ficelle errante ne s’accroche pas et ne le tire pas.

Image 1 de 2

(Crédit d’image: Future)

Moto G Stylus … écrit même dans la neige

Image 2 de 2

(Crédit d’image: Future)

Commandes gestuelles avec le stylet S du Samsung Galaxy Note 10.

Sont-ils donc également utiles?

Il est assez clair que le stylet S du Samsung Galaxy Note 10 fonctionne mieux que le stylet du stylet Moto G – vous en avez pour votre argent. Le Samsung coûte 949 $ / 869 £ / 1499 AU $, tandis que le téléphone de Motorola a coûté 299 $ (environ 230 £, 440 AU $).

Alors, quelles fonctionnalités manquez-vous réellement en optant pour le Motorola?

L’obturateur à distance du S Pen est soigné mais pas terriblement utile, sauf si vous avez réussi à étayer votre Note 10 sur des rebords ou à le monter sur un trépied. De même, le contrôle «gestuel» promet la possibilité de changer de chanson ou toute autre action simple en un clin d’œil, mais sa reconnaissance pointilleuse est moins Harry Potter et plus d’essais et d’erreurs.

Le meilleur et fiable cas d’utilisation du S Pen est la capacité simple de prendre des notes – il est assez réactif et précis pour écrire et esquisser sur votre appareil. Cela est particulièrement utile lorsque l’écran est verrouillé et que vous avez juste besoin de noter quelque chose.

Le Moto G Stylus n’est pas aussi précis, car il a une plume plus grande, mais il est toujours assez précis et soigné à utiliser avec des fonctionnalités particulières. Bien que l’application Moto Note fonctionne bien pour l’esquisse, le stylet est également utile pour des choses comme le marquage de photos ou des tâches qui nécessitent de la dextérité, comme la peinture sur les parties d’une image que vous souhaitez déplacer dans Cinemagraph.

Image 1 de 2

(Crédit d’image: Future)

Moto G Stylus

Image 2 de 2

(Crédit d’image: Future)

Samsung Galaxy Note 10

Mais le Moto G Stylus est-il différent du Samsung Galaxy Note 10?

Étant donné que le Moto G Stylus coûte un tiers du prix de lancement du Note 10, ne vous attendez pas à ce que leurs spécifications et fonctionnalités soient compétitives – mais dans l’ensemble, le G Stylus se débrouille décemment pour lui-même avec un écran Full HD + (2 300 x 1 080), Qualcomm Jeu de puces Snapdragon 665 et 4 Go de RAM. Il dispose également d’Android 10, ce qui le met à égalité avec le téléphone de Samsung, lui donnant les mêmes avantages logiciels dans la dernière version du système d’exploitation.

La batterie de 4000 mAh du G Stylus dépasse la capacité de 3500 mAh du Note 10 – ce qui est un bon indicateur de la durée de vie de la batterie, mais d’autres facteurs pourraient ne pas en faire un avantage si distinct (nous saurons quand nous mettrons le G Stylus à l’épreuve). allures).

Pour son prix, le G Stylus est également assez compétitif dans ses appareils photo, avec un objectif principal de 48MP, un ultra-large de 16MP et un objectif macro de 2MP pour la photographie de près. Bien que certains puissent manquer le téléobjectif et que le logiciel photo ne soit pas aussi bon que celui de Samsung, il s’agit toujours d’un kit variable pour un téléphone économique Motorola.

Le téléphone avant de 16 MP du G Stylus est niché dans un trou de poing moins envahissant, prenant un signal plus évident de la note 10. Mais le téléphone Moto est moins un imitateur qu’un téléphone plus orienté vers les goûts du consommateur à petit budget . Nous n’avons pas encore testé correctement le stylet Moto G pour notre examen complet, mais nous espérons tester le téléphone à long terme dans un proche avenir.

En résumé, le Moto G Stylus est un concurrent scrappy avec un ensemble complet de caméras, des spécifications et un stylet épuré qui offre toujours le genre de fonctionnalités dont les gens se souviennent des jours Palm. Ce n’est pas tout à fait un Note 10, mais il semble être un téléphone digne d’un stylet pour la foule à petit budget.