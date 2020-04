Le succès surprenant de Telegram dans l’apprentissage du coronavirus

Même si en tant qu’application de messagerie, il ne semble pas Télégramme Il n’atteindra jamais les quotas d’utilisation comme ceux de WhatsApp ou Facebook Messenger, la vérité est qu’il ne semble pas qu’il soit nécessaire que de plus en plus de personnes rejoignent l’alternative pour différentes raisons. Le premier, ses fonctions de productivité, qui en ont progressivement fait un outil apprécié pour les groupes de travail pour lesquels les solutions de type Slack sont excellentes.

Des possibilités de Telegram comme outil de communication et de collaboration Pour les groupes de travail, nous avons parlé presque avec chaque nouvelle version qui est lancée de l’application, même si c’est indirectement, et c’est que les innovations les plus notables tournent généralement autour de la productivité. Par exemple, tout a apporté sa dernière version la semaine dernière. Un cas distinct est l’absence de visioconférence ou de cryptage extrême dans toutes les conversations, que WhatsApp propose et qui ne semble pas encore avoir été mis en œuvre par Telegram.

La deuxième raison pour laquelle Telegram renforce sa position en tant qu’alternative aux grandes, en est une autre. Et ce n’est pas que Telegram soit petit: la dernière fois qu’ils ont donné des données à ce sujet, c’était en 2018 pour célébrer les 200 millions d’utilisateurs actifs. Depuis lors, le chiffre le plus significatif de sa croissance a été donné en octobre dernier par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et quelque 300 millions d’utilisateurs dans le monde, bien qu’ils soient. Malgré tout, ce sont des nombres beaucoup plus modestes que ceux des applications Facebook.

Le télégramme comme moyen de communication

Mais concentrons-nous sur cette deuxième raison pour laquelle la popularité de Telegram augmente et qu’il ne se réfère pas exclusivement à la pandémie de coronavirus dont nous souffrons, bien que ce soit un bon exemple: communication directe et à sens unique. On parle bien sûr des canaux, que de plus en plus d’organisations de toutes sortes utilisent pour diffuser leur contenu comme sur Facebook ou Twitter, mais sans le bruit généré par les réseaux sociaux.

Et le grand exemple que le boom de Telegram et de ses chaînes nous laisse ces jours d’enfermement se trouve dans la chaîne du ministère de la Santé d’Espagne, qui en un peu plus d’une semaine a augmenté sa base d’utilisateurs des quelque 60 000 utilisateurs aux plus de 236 000 qui s’accumule au moment de la rédaction de cet article. Pour s’habituer à l’idée de la pertinence de ce canal de communication, il convient de noter que le compte officiel du ministère de la Santé sur Twitter compte quelque 467 000 abonnés.

En fait, ce que ceux qui s’inscriront à la chaîne du ministère de la Santé sur Telegram trouveront exactement la même chose que ce qu’ils publient sur Twitter, y compris les liens directs vers le contenu multimédia qu’ils insèrent dans le réseau social. Malgré cela, de nombreuses personnes choisissent de plus en plus de suivre leurs mises à jour via Telegram car, il faut le répéter, on se débarrasse de tout le bruit généré par un réseau social comme Twitter, assez toxique en raison de la lutte idéologique continue entre les extrêmes.

En d’autres termes, ne perdez pas Telegram car vous n’y trouvez pas tous vos contacts et oui sur WhatsApp ou autres, car il y a de la vie au-delà des applications des grandes entreprises. N’oubliez pas le Chaîne officielle de MC sur Telegram: inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir tout ce que nous publions pour lire confortablement depuis votre mobile.