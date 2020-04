Le successeur du Galaxy S20 pourrait être le premier téléphone de Samsung au design parfait – .

Le successeur du Galaxy S20 de Samsung pourrait être le premier téléphone de Samsung à proposer un design tout écran parfait.

Un leaker affirme que le Galaxy S21 aura une caméra selfie sous l’écran qui éliminerait le compromis de conception de perforation.

Plusieurs fournisseurs de combinés travaillent également sur la même technologie pour les conceptions de smartphones tout écran.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lancé mi-février, le Galaxy S20 est l’un des téléphones Android les plus intéressants de l’année. Il contient un excellent design tout écran et des spécifications incroyables, en particulier sur la version Ultra. Il est également livré avec un support 5G intégré, et c’est pourquoi il a un prix d’entrée beaucoup plus élevé que prévu. Samsung a déjà commencé à proposer plusieurs promotions importantes sur le Galaxy S20, car les ventes n’ont pas été spectaculaires, la crise de santé inattendue des coronavirus ayant porté un coup énorme aux ventes de smartphones cette année. Un accord est particulièrement intéressant, car il s’accompagne d’une garantie de rachat valable 24 mois. Vous devrez payer le prix fort pour le combiné, mais Samsung remboursera 50% de l’argent si vous échangez le téléphone à tout moment dans les mois à venir. Et cette première rumeur sur le successeur du Galaxy S20 est certainement le genre de fuite qui pourrait vous convaincre de passer au prochain modèle Galaxy S dès l’année prochaine.

Samsung a changé la nomenclature du Galaxy S cette année, nous n’avons donc aucun moyen de dire ce qui vient après le Galaxy S20. Samsung pourrait opter pour que le Galaxy S21 coïncide avec l’année, ou il pourrait passer au Galaxy S30, reproduisant le schéma de dénomination utilisé par Huawei sur ses combinés phares.

Le plus célèbre Ice Universe pense que le successeur du Galaxy S20 s’appellera Galaxy S21, et il a déjà un premier détail sur le combiné.

Samsung envisage d’utiliser la technologie de caméra sous écran sur le Galaxy S21 en premier et évalue la faisabilité de la technologie.

– Univers de glace (@UniverseIce) 9 avril 2020

Samsung envisage d’utiliser la technologie de caméra sous-affichage pour le Galaxy S21, a déclaré le responsable, et il évalue la technologie. Placer la caméra sous l’écran permettrait à Samsung d’éliminer la seule chose qui «ruine» l’affichage du Galaxy S20, la caméra perforée.

Samsung n’est certainement pas le premier à jouer avec la technologie. L’année dernière, nous avons vu des prototypes d’autres fournisseurs de smartphones mettant en vedette la nouvelle technologie de caméra selfie (voir Oppo ci-dessous). Mais la technologie n’est pas encore là, ou ces fabricants de combinés auraient lancé de tels appareils. La partie de l’écran qui recouvre la caméra selfie doit être transparente lors de la prise de photos. Le reste du temps, il doit se comporter comme un affichage normal.

Samsung Display fait partie des meilleurs écrans OLED de l’industrie. Ces écrans se trouvent à l’intérieur des derniers téléphones Galaxy S et Note, mais aussi tous les iPhones avec écrans OLED, les derniers téléphones Pixel et même le Huawei P40 Pro récemment lancé. Samsung Display doit tester la technologie des caméras sous écran depuis des années. Mais si Samsung l’envisage déjà pour le Galaxy S21, cela signifie que Samsung a fait beaucoup de progrès. Un brevet récent a révélé une conception d’écran Samsung qui conviendrait très bien à la technologie des caméras à l’écran.

D’un autre côté, ce n’est qu’une rumeur. Le bailleur a été juste avant sur les plans de Samsung, mais toutes ses affirmations n’ont pas abouti. Il est encore très tôt pour savoir quoi que ce soit et Samsung a tout le temps de décider du design final du Galaxy S21. Nous ne saurons pas avant la fin de 2020 quand des rumeurs plus détaillées apparaîtront.

D’ici là, Samsung dévoilera deux autres produits phares, dont le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2. Nous nous attendons à ce que les deux téléphones soient dotés d’affichages perforés.

Source de l’image: Mr.Mikla / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.