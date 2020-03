Le successeur du Pocophone F1 arrive en fin de mois

Il ne fait aucun doute que le Pocophone F1 était le meilleur smartphone de sa gamme de prix, une réalisation que le POCO F2 est prêt à répéter. Je vous ai mis dans une situation, lorsque Xiaomi a annoncé le Pocophone F1, il a généré un émoi, quelque chose de compréhensible car il a promis de lancer un smartphone haut de gamme à un prix moyen.

Cette promesse a été tenue et lui a permis de prendre le titre de “tueur phare”, bien mérité car il offrait les performances d’un haut de gamme au prix de un peu plus de 300 euros. Je sais à quoi tu penses, où est le truc? Nous vous l’avons déjà dit dans notre analyse du Pocophone F1, et c’est que Xiaomi a dû faire des sacrifices à la fois dans la qualité des caméras et dans les matériaux de construction.

Son succès a été si grand que Xiaomi a décidé de se séparer de la marque POCO et en faire une filiale, quelque chose qu’ils ont déjà fait avec la marque Redmi et que nous avons également vu d’autres sociétés telles que Huawei et Oppo, qui ont des sous-marques telles que Honneur et Realme.

Le premier terminal de ladite sous-marque était le LITTLE X2, un smartphone milieu de gamme avec un excellent rapport qualité / prix, et son prochain pas sera le LITTLE F2, un terminal très attendu qui se positionnera dans le haut de gamme et qui sera le véritable successeur du Pocophone F1.

LITTLE F2: Snapdragon 865 et SoC 5G

Le POCO lui-même a confirmé qu’il finalise le lancement du POCO F2 avec plusieurs images promotionnelles qui incluent certaines de ses fonctions clés. Les trois icônes qui apparaissent dans l’image ci-jointe font référence à la lecteur d’empreintes digitales, qui pourrait être intégré à l’écran; à la technologie de recharge rapide, ce pourrait être 27 watts; et la batterie, qui dans ce modèle pourrait atteindre 4,500 mAh.

Nous n’avons pas encore toutes ses spécifications, mais selon les dernières fuites, il conservera la configuration du Redmi K30 Pro, ce qui signifie qu’il sera équipé d’un Snapdragon 865 SoC, il aura 5G, il aura 8 Go de mémoire RAM, il aura 128 Go de capacité de stockage, il montera cinq caméras arrière de 64 MP (principal) + 13 MP (téléobjectif) + 8 MP (grand angle) +2 MP (capteur de profondeur) et aura un écran de 6,6 pouces. Sur le devant, nous aurions deux caméras, une 24 MP et une 2 MP.

Le prix n’est pas sorti et la date de sortie non plus, bien que la rumeur veut qu’il sera présenté avant la fin du mois de mars et qu’il sera aux alentours entre 300 et 400 euros, environ.