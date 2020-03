Le suicide de Rachel Foster: un mélange entre King et Kubrick Tecnoandroid

@Space Games

Le suicide de Rachel Foster est un simulateur de marche sorti il ​​y a quelques jours sur Steam et développé par One O One Games. Le jeu sillonne en quelque sorte les traces de Firewatch et rappelle ces atmosphères pleines de mystère, dans lesquelles le protagoniste, à la première personne, doit se poser une multitude de questions, qui cependant ne reçoivent pas toujours une réponse précise. Ce qui se démarque généralement dans les simulateurs de marche est la puissance de l’intrigue, sans quoi il ne serait pas aussi agréable de profiter du jeu.

Qu’est-ce que ce jeu vidéo et quelles citations existent à l’intérieur

Plus qu’un simple simulateur de marche, un tel jeu est une expérience qui amène le joueur à se poser des questions constantes tout au long de son parcours, de manière introspective. C’est un thriller psycholgique plein de thèmes pas exactement ludiques, mais plus dramatiques, plus matures. Mais de quoi parle ce jeu vidéo?

Nous sommes dans Montana de 1993 et le protagoniste est Nicole, une fille qui revient à l’hôtel qui était autrefois géré par une famille, plusieurs années après l’avoir quitté. Pourquoi l’avait-il abandonné il y a des années? Sa mère avait découvert la relation adultère de son mari avec une jeune fille, une adolescente nommée Rachel qui s’était suicidée après avoir découvert qu’elle était tombée enceinte. Nicole doit se rendre à l’hôtel Timberline Mountain pour conclure la vente et vous en débarrasser définitivement. Malheureusement, elle reste coincée à l’intérieur de la structure en raison d’une tempête de neige et le seul contact qu’elle aura avec le monde extérieur sera avec un agent fédéral de gestion des urgences, via un radiotéléphone. Coincée dans cet endroit et seule, Nicole il pourra lentement recomposer les morceaux de l’histoire qui ont conduit la jeune Rachel au suicide. Les références à l’Overlook Hotel et aux fantômes présents dans Shining sont très évidentes et accompagnent tout le voyage de Nicole, qui bien que dérangeant dans ses traits, n’est pas une horreur et après 6 heures de jeu et de voyage intérieurarrive enfin à une solution.

