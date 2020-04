le super smartphone nouvelle génération

Il a été annoncé ce matin: Samsung lancera son nouveau smartphone fin avril en Italie Galaxy M21. Sur la base des principales fonctionnalités que ce smartphone aura et que la société vient d’annoncer, nous pouvons définir cet appareil, un vrai super appareil. Dans l’article, nous voyons de quoi il s’agit.

Samsung Galaxy M21: fonctionnalités, lancement, prix et toutes les actualités

Carlo Carollo, vice-président de la division téléphonie, Samsung Electronics Italie, a publié une brève déclaration: Nous pensons que le Galaxy M21 représente une avancée significative pour la série M. Le nouveau smartphone introduit plusieurs éléments d’innovation exactement dans les aspects les plus souhaités par nos utilisateurs, en leur offrant une batterie, un écran et un appareil photo de qualité supérieur, combiné à un prix abordable. Mais quelles sont exactement ces fonctionnalités de haute qualité?

Commençons par l’affichage, qui est un 6,4 pouces FHD + Super AMOLED, avec design Infinity-U. Il se caractérise par des couleurs vives et une excellente luminosité, capable de donner une expérience presque cinématographique. La batterie est très puissante, nous parlons 6000mAh. Cela implique que l’appareil a une très longue durée de vie qui prévoit toute la journée et même la nuit. Mais non seulement cela, une fois déchargé, il peut être rechargé grâce à la Charge rapide 15W.

La triple caméra de cet appareil permet des prises de vue de haute qualité dans de nombreuses situations différentes. Son appareil photo principal est 48MP, que Grand angle 8MP, avec un Champ de vision de 123 ° (qui équivaut au champ visuel de l’œil humain). En outre, le troisième caméra de profondeur est 5MP et possède la fonction Tir réel, ce qui donne aux photos un aspect professionnel. la caméra selfie, d’autre part, est de 20 MP, avec des filtres intégrés et divers modes de prise de vue.

Mais parmi les qualités de ce smartphone, il y en a plus. Il est équipé d’un processeur Octa-Core Samsung Exynos 9611, ce qui augmente la vitesse et la fluidité du réseau. Il est également équipé de Game Booster avec l’intelligence artificielle, ce qui augmente considérablement la qualité pendant le jeu. Enfin, il possède un lecteur d’empreintes digitales arrière et la reconnaissance faciale.

Il sera possible d’acheter ce smartphone à partir de à partir de fin avril, uniquement en ligne, sur Amazon.it et Samsung.com. les couleurs disponibles seront noir, vert et bleu. à 4 Go de RAM et 64 Go de Rom, le prix budgété est égal à 229 euros.