Le superbe design de l’iPhone 12 d’Apple révélé dans notre look le plus réaliste à ce jour – .

Avec la sortie probable de l’iPhone 12 d’Apple dans moins de 5 mois, de plus en plus de détails sur les modèles d’iPhone de nouvelle génération sont révélés.

Les nouveaux modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro offriront de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais la plus grande nouvelle est le fait qu’ils comprendront la première refonte majeure de l’iPhone depuis 2017.

Les nouveaux rendus créés par le graphiste le plus talentueux que nous connaissons nous donnent ce qui est sans aucun doute le look le plus réaliste à ce jour du nouveau design d’Apple iPhone 12 Pro.

À ce stade, il semble que nous sachions à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle gamme d’iPhone 12 d’Apple. En fait, le seul détail important que nous ne savons pas avec certitude est de savoir si les nouvelles séries iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront publiées dans les délais le 25 septembre. Nous ne le savons pas, car Apple ne le sait pas, du moins pas avec certitude. La nouvelle pandémie de coronavirus a un impact permanent sur la fabrication en Chine et sur l’économie ici aux États-Unis, et la situation est fluide, de sorte que les choses changent constamment. Nous savons tous qu’une deuxième vague est inévitable, mais elle pourrait être encore plus grave que la vague initiale si les pays aux zones chaudes sévères commencent à rouvrir les entreprises et à assouplir les restrictions plus tôt qu’ils ne le devraient. Vous savez, comme ce que Trump essaie de faire ici aux États-Unis.

Les détails entourant la nouvelle série iPhone 12 fuient depuis l’année dernière, même avant la sortie de la série iPhone 11. L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, fait toujours l’essentiel des fuites en ce qui concerne les appareils Apple, et il a été particulièrement prolifique en ce qui concerne l’iPhone 12. Lire quelque chose est une chose cependant, et le voir prendre forme est un autre. Maintenant, nous avons reçu notre meilleur look et le plus réaliste à ce jour sur le futur design d’Apple iPhone 12 Pro.

Ming-Chi Kuo dit depuis l’année dernière qu’Apple a prévu quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 pour 2020. Voici le graphique qu’il a fourni à la fin de l’année dernière afin que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire:

Selon Kuo, il y aura deux nouveaux modèles d’iPhone 12 avec une configuration à double caméra comme l’iPhone 11 et deux nouveaux modèles d’iPhone 12 Pro avec des caméras arrière à triple objectif. À l’époque, Apple avait prévu d’ajouter un capteur de temps de vol (ToF) à l’iPhone 12 Pro, mais ces plans se seraient transformés en un capteur LIDAR comme celui à l’arrière des nouveaux modèles d’iPad Pro.

Kuo a également noté que les téléphones prendront tous en charge la 5G, qu’ils auront des écrans OLED améliorés et qu’ils arboreront un nouveau design avec des côtés plats en métal comme l’iPhone 5 à partir de 2012. Nous avons vu de nouveaux morceaux ajoutés à la liste. récemment à partir de diverses sources fiables, et il semble qu’il y ait enfin suffisamment d’informations pour que le célèbre graphiste Jonas Daehnert puisse créer des rendus. Daehnert est connu pour créer les rendus de smartphone les plus réalistes, et il n’a pas déçu quand il a tourné son attention vers l’iPhone 12 Pro l’autre jour.

Daehnert a commencé avec les deux superbes designs d’iPhone 12 Pro ci-dessus, qui sont censés être très précis à bien des égards. Il y a cependant un problème, et le concepteur a partagé quelques nouveaux rendus quelques jours plus tard avec des affichages avec des encoches plus petites, comme nous l’attendons maintenant sur tous les modèles d’Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple.

Il est fort possible que l’image ci-dessus soit une illustration presque parfaite de ce à quoi ressemblera l’iPhone 12 Pro d’Apple lors de son lancement à la fin de l’été de cette année. Nous disons «presque parfait parce que nous savons maintenant avec une quasi-certitude que la série iPhone 12 n’aura pas le nouveau connecteur intelligent affiché sur le bord gauche du téléphone ci-dessus, sous le bouton d’alimentation. Au lieu de cela, ce serait un ajout à la gamme d’iPhone 12 de l’année prochaine.

