le support officiel de Steam pourrait arriver

Pour le moment, si vous cherchez à jouer sur Chrome OS, vous êtes limité à la recherche de jeux sur le Google Play Store uniquement. Cela pourrait bientôt changer pour le plaisir des joueurs; Google a suggéré que nous collaborions avec Valve pour créer un support Steam officiel pour Chrome OS. Bien sûr, cela élargirait considérablement les capacités de jeu des Chromebooks en leur permettant de puiser dans la vaste bibliothèque de titres PC de Steam.

Bien sûr, même avec le support officiel de Steam, vous seriez toujours limité par votre matériel Chromebook, alors ne vous attendez pas à pouvoir jouer à n’importe quel jeu sur Steam à l’avenir.

Chrome OS, le support Steam pourrait être très apprécié

Cela dit, la création d’une prise en charge de Steam dans Chrome OS pourrait libérer beaucoup de potentiel pour les propriétaires de Chromebook qui souhaitent jouer à certains jeux. Rappelons que Steam héberge de nombreux jeux rétro et indépendants, qui ne nécessitent pas le matériel de plus haut niveau comme fonctionnalités minimales.

Au CES, PoliceAndroid a réussi à obtenir une confirmation, en parlant avec Kan Liu, directeur du chef de produit Google, concernant le développement de la prise en charge de Steam pour Chrome OS. Bien que Liu ait confirmé que Google travaille vraiment à apporter Steam à Chrome OS (notant que cela fera partie de la compatibilité Linux du système d’exploitation), il n’a pas déclaré ouvertement que Google travaille avec Valve.

Liu, cependant, n’a pas précisé quand la sortie du support pour Steam arrivera. De toute évidence, si le support Steam vient un jour, les consommateurs voudront peut-être des Chromebooks plus puissants, et Liu a dit que cela viendra également. Bien qu’il soit déjà possible d’exécuter Steam pour Linux sur Chromebooks, le support officiel rendrait l’expérience utilisateur beaucoup plus stable. Cependant, il faudra peut-être beaucoup de temps pour voir des développements sur ce front.