Le système d’alarme de deuxième génération de Ring a un nouveau design élégant – .

Ring a annoncé la toute nouvelle alarme jeudi – son système de sécurité domestique de deuxième génération avec un design amélioré, de nouvelles fonctionnalités et un matériel plus élégant que le modèle précédent.

Il existe des kits de sécurité d’alarme 5 pièces, 10 pièces et 14 pièces, selon la taille de votre maison et le montant d’argent que vous souhaitez dépenser.

Les précommandes pour la sonnerie de deuxième génération sont ouvertes à partir de jeudi après-midi.

Ring, qui a été acheté par Amazon pour 1 milliard de dollars en février 2018, a annoncé jeudi la deuxième génération de son système de sécurité domestique. L’appareil que vous voyez dans l’image en haut de cet article est le clavier Ring Alarm mis à jour, qui présente un tout nouveau design et des boutons à une touche qui vous permettent de demander rapidement à la police, au service d’incendie ou à l’assistance médicale de votre zone avec un seul robinet.

Ring a également mis à jour les détecteurs de mouvement et les capteurs de contact qui sont livrés avec le kit pour être plus petits et plus faciles à monter dans n’importe quelle pièce de votre maison, et où l’ancien matériel était en plastique brillant, les appareils livrés avec le nouveau kit d’alarme ont un mat une finition qui se fondra probablement mieux avec les surfaces sur lesquelles vous les placerez.

Alors que la nouvelle Ring Alarm enverra des notifications à l’application sur votre téléphone si elle détecte quelque chose d’inhabituel, vous devrez vous abonner à Ring Protect Plus (qui coûte 10 $ par mois ou 100 $ par an) si vous voulez accéder aux outils de réponse d’urgence lorsque quelqu’un entre par effraction dans votre maison. Les plans Basic et Plus offrent un historique vidéo de 60 jours, une fonction de capture d’instantané et la possibilité de télécharger des vidéos sur votre appareil mobile.

Si vous voulez qu’une alarme de sonnerie protège votre maison, il y a trois options: un kit de 5 pièces, un kit de 10 pièces et un kit de 14 pièces. Pour 199 $, le kit de sécurité de 5 pièces vous rapportera une station de base, un clavier, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée. Ring dit que c’est un bon kit de démarrage pour un appartement ou une petite maison. Le kit de 10 pièces coûte 249 $ et ajoute 4 capteurs de contact et 1 détecteur de mouvement, tandis que le kit de 14 pièces de 329 $ ajoute un autre clavier et 3 capteurs de contact supplémentaires – idéal pour une maison avec 3 chambres ou plus.

Les précommandes pour la sonnerie de deuxième génération ont débuté jeudi, et si vous achetez un kit sur Amazon, vous pouvez obtenir un Echo Dot gratuit avec votre commande que vous pouvez utiliser pour contrôler le système avec votre voix. Ring ne vendra plus l’alarme d’origine sur son site Web, mais vous pouvez toujours la trouver auprès de détaillants tiers.

Source de l’image: anneau

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

