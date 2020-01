Le système de barre de son Bose de Polk Audio vient de chuter à son prix le plus bas de tous les temps – .

Bose fabrique des produits audio fantastiques, mais il y a des domaines où d’autres entreprises ont pris de l’avance. Un exemple parfait est la barre de son pour cinéma maison Polk Audio MagniFi Max avec expérience Dolby Digital 5.1 et caisson de basses sans fil, qui surclasse les systèmes Bose comparables à tous points de vue. La qualité sonore est incroyable, les sous-sons sans fil inclus, et nous le recommandons vivement. Ce système se vend généralement à 569 $, mais il descend jusqu’à 349 $ actuellement sur Amazon.

Voici les points forts de la page produit:

SON PLUS GRAND ET PLUS DYNAMIQUE Emballé à l’intérieur de cette barre de son mince et élégante, 7 haut-parleurs et tweeters puissants produisent un son exceptionnellement clair, plus supérieur que n’importe quelle barre de son traditionnelle

DÉCOUVREZ UN SON SURROUND IMMERSIF AVEC LA TECHNOLOGIE AUDIO SDA BREVETÉE DE POLK et le décodage Dolby Digital et DTS 5.1 qui crée une scène surround étendue et une image stéréo détaillée offrant une expérience d’écoute incroyable remplissant la pièce, comparable à ce que vous vivriez dans un concert ou un théâtre

La technologie exclusive d’ajustement de la voix de Polk vous permet même de CONTRÔLER INDÉPENDAMMENT LES NIVEAUX VOCAUX en maximisant la clarté du son et en minimisant les retards vocaux et les sons muselés. Équipé de MODES INDÉPENDANTS POUR LES FILMS, LA MUSIQUE ET LES SPORTS, il offre une clarté sonore équilibrée pour entendre chaque mot, ce qui rend votre expérience cinématographique, sportive et musicale exquise

Écoutez de la musique sans fil avec GOOGLE CHROMECAST à partir de votre smartphone, tablette ou autres appareils Android compatibles pour un système multi-pièces. Vous pouvez désormais diffuser vos morceaux de musique préférés sur votre barre de son et profiter d’une lecture illimitée en utilisant des services comme Pandora, Spotify et autres. Connectez-vous à une multitude d’appareils intelligents, TV, haut-parleurs et profitez d’un son de haute qualité instantanément

OPTIONS DE CONNEXION SANS FIN 3 entrées HDMI (conformes HDCP 2.2), 1 sortie HDMI ARC pour connecter votre téléviseur intelligent et d’autres appareils, un port optique pour les lecteurs Blu Ray et le décodeur, et une entrée analogique auxiliaire pour connecter tout appareil non numérique avec un Broche de 3,5 mm. De plus, vous pouvez connecter une multitude d’appareils via Bluetooth, USB et Internet

CONFIGURATION RAPIDE ET FACILE DU SYSTÈME DE BARRE DE SON EN QUELQUES MINUTES à l’aide de l’application Google Home sur vos appareils Android ou iOS

Comprend un puissant SUBWOOFER SANS FIL PLUG AND PLAY qui est instantanément reconnu par la barre de son dès que vous l’allumez. Un CONDUCTEUR À TIR VERS LE BAS DE 8 pouces remplit votre salon, chambre ou salle multimédia avec un son surround multidimensionnel à fort impact

