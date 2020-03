Le système de caméra 3D de l’iPhone peut permettre une fonction photo excitante

Nous entendons des rapports sur un nouveau système de caméra 3D pour iPhone depuis 2017, avec un rapport de Ming-Chi Kuo l’année dernière indiquant que la technologie arriverait cette année. Un nouveau rapport aujourd’hui le confirme, affirmant que la fonction de détection de profondeur pour les caméras arrière est «dans la conception» pour au moins l’un des modèles d’iPhone 12 de cette année.

Similaire en principe aux capteurs TrueDepth utilisés pour Face ID, il permettrait une détection de profondeur pour les caméras arrière. Cela permettrait de meilleures performances en réalité augmentée, mais pourrait également rendre possible une nouvelle fonctionnalité intéressante de l’appareil photo – changer le point de mise au point après la prise de la photo…

Fast Company porte le rapport.

Au moins un des iPhones de cette année comportera une caméra 3D en profondeur sur son dos, confirme une source connue à Fast Company.

L’appareil photo – en fait un laser, un capteur et un système logiciel – émet de la lumière pour mesurer la distance entre le téléphone et divers objets et surfaces devant lui. Ces informations détaillées en profondeur permettront de nouveaux effets photo et vidéo, ainsi que de meilleures expériences de réalité augmentée.

Les ingénieurs de l’iPhone travaillent sur la caméra 3D orientée vers l’arrière ou «face au monde» depuis au moins deux ans maintenant.

Les iPhones actuels utilisent l’effet de parallaxe de deux caméras différentes pour créer un modèle 3D approximatif de la vue capturée. C’est ce qui rend possible le mode Portrait, où l’arrière-plan de la photo peut être flou, ainsi que les applications AR.

Un système de temps de vol créerait un modèle 3D beaucoup plus précis et détaillé. La société qui fabrique la technologie affirme que cela produira des effets AR beaucoup plus convaincants.

«Lorsque vous utilisez des applications de réalité augmentée sans informations détaillées, elles sont un peu délicates et pas aussi puissantes qu’elles pourraient l’être au final», explique Andre Wong, vice-président de la détection 3D de Lumentum. “Maintenant que ARKit et (Google’s) ARCore sont tous deux sortis depuis un certain temps maintenant, vous verrez de nouvelles applications AR sortir qui sont plus précises dans la façon dont elles placent des objets dans un espace.”

Nous avons récemment découvert qu’Apple teste les intégrations AR avec l’Apple Store et Starbucks, pour fournir plus d’informations lorsque vous pointez votre téléphone vers un produit.

Le système de caméra 3D iPhone peut permettre une mise au point réglable

Cependant, l’utilisation la plus excitante de la nouvelle technologie pourrait être dans l’application Appareil photo. Cela améliorerait non seulement les performances du mode Portrait, mais pourrait potentiellement émuler une possibilité actuellement observée uniquement dans les appareils de haute technologie connus sous le nom de caméras à champ lumineux, également appelées caméras plénoptiques: la possibilité de changer le point de mise au point d’une photo après qu’elle a été pris.

Comme le mode Portrait, une version iPhone de celui-ci serait créée artificiellement. L’image entière serait mise au point, puis un logiciel serait utilisé pour brouiller artificiellement les «calques» que vous souhaitez mettre au point. Mais, tout comme le mode Portrait, il pourrait être suffisamment convaincant pour la plupart des gens.

La pièce note que la fonctionnalité n’est pas nécessairement encore verrouillée, d’autant plus que la finalisation des conceptions de cette année a probablement été retardée par les restrictions de voyage causées par le coronavirus. Mais c’est certainement une bonne nouvelle si le rapport est exact qu’il est dans la conception actuelle.

Découvrez ci-dessous une démonstration WSJ d’une véritable caméra à champ lumineux.

