Le système d’inventaire cible comprend également des listes d’espaces réservés pour les nouvelles bandes Apple TV, iPod touch et Apple Watch

Nous ne savons pas encore trop quoi penser de cela, mais les employés de Target remarquent des listes intéressantes qui apparaissent dans leur système d’inventaire, faisant apparemment basculer le chapeau sur le matériel Apple qui sera bientôt annoncé.

En plus de la «génération AirPods X», . a reçu des images montrant qu’il existe également des entrées factices pour les bandes «Apple TV Gen X» et «Apple Watch Series X». Il existe également des listes pour «Apple iPod Touch X Generation».

Il existe trois listes pour les bandes Apple Watch et quatre entrées en double pour la nouvelle Apple TV supposée. Les bandes sont actuellement au prix de 49 $ et l’Apple TV est répertoriée comme 179 $, le même prix que l’Apple TV 4K 32 Go actuelle. L’iPod touch est étiqueté 399 $, le même prix de détail que le modèle actuel d’iPod touch 256 Go.

Le «X» est clairement un nom d’espace réservé jusqu’à ce qu’Apple révèle les derniers détails de la marque des articles. Nous ne ferions pas trop confiance à l’exactitude des informations sur les prix. En règle générale, les détaillants font simplement leur meilleure supposition (souvent sans instruction) sur le stock entrant, car toute information incorrecte dans le système peut facilement être modifiée à une date ultérieure.

L’Apple TV 4K est sortie en septembre 2017, le produit doit donc certainement être mis à niveau.

Il est intéressant que ceux-ci aient été ajoutés en premier lieu, mais il semble imprudent de tirer beaucoup de détails de ces résultats autres que «de nouvelles choses arrivent bientôt».

De nouveaux écouteurs Apple et une nouvelle Apple TV ont certainement fait l’objet de rumeurs auparavant; . a récemment annoncé que la nouvelle Apple TV comporterait une variante de la puce A12 ou A13, une mise à niveau importante par rapport au processeur A10X du modèle actuel. Il est également très courant qu’Apple actualise sa gamme de bracelets de montre au printemps.

L’iPod touch est la valeur aberrante évidente. Apple a dépassé l’iPod touch l’année dernière en mai. Cependant, Apple n’a pas donné au produit une mise à jour matérielle d’un an plus tard depuis longtemps. Avant 2019, la génération précédente d’iPod touch remontait à 2015, à quatre ans d’intervalle.

Nous devrons simplement attendre et voir si ces entrées d’espace réservé dans le système d’inventaire cible se révèlent être un indicateur utile des prochains produits Apple 2020 – ou non. Le système Target comprend toujours une référence au tapis Apple AirPower, un projet qu’Apple a officiellement annulé l’année dernière.

