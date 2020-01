Le tapis de yoga alimenté par l’IA YogiFi remporte le prix CES 2020

L’assistant de yoga intelligent propulsé par l’IA, YogiFi, sera reconnu comme lauréat du prix de l’innovation au CES 2020.

YogiFi est un tapis de yoga intelligent qui utilise l’IA et une application mobile compagnon pour connecter les utilisateurs à un instructeur virtuel, vous aider à choisir des programmes personnalisés et obtenir des commentaires en temps réel sur votre position corporelle. Il peut également suivre votre flexibilité, votre force et votre équilibre et est disponible pour les étudiants de tous âges et de toutes capacités. Un communiqué de presse de YogiFi déclare:

YogiFi est à l’honneur au CES 2020 – l’événement technologique le plus important et le plus influent de la planète – en raison de sa plateforme avancée d’intelligence artificielle et de sa technologie unique. YogiFi utilise l’IA pour recommander automatiquement des programmes de bien-être personnalisés organisés par des professionnels du yoga certifiés.

La technologie brevetée intégrée au tapis YogiFi suit les postures de yoga à l’aide de capteurs de pression qui répondent au toucher et fournit un retour visuel et haptique pour la correction de la posture. En plus de cette rétroaction en temps réel, YogiFi corrèle automatiquement les signes vitaux et les schémas respiratoires en les associant à des appareils tels que l’Apple Watch.