Le taxi perd l’une de ses batailles les plus importantes contre Uber

Alors que l’Espagne a son front ouvert en termes de crise des coronavirus et de son expansion à travers la géographie, la vie continue dans d’autres domaines. L’un d’eux est celui du taxi, qui vient de recevoir l’une des pires nouvelles depuis que le président de la Communauté de Madrid de la législature précédente, Ángel Garrido, a enduré le pouls du secteur début 2019. La Cour suprême vient d’annoncer cette tombe, presque entièrement, deux des mesures auxquelles le secteur avait le plus confiance pour endurer sa lutte contre Uber.

Décembre 2017. Le gouvernement de Mariano Rajoy, à cette époque, a adopté un décret-loi dans l’une des premières batailles de la guerre éternelle du taxi contre les licences VTC; ou ce qui est pareil, Uber et Cabify. Ce texte, qui a fait l’objet d’un appel presque en même temps que sa présentation par Uber et la CNMC, prévoyait l’interdiction de la vente de licences VTC au cours des deux premières années après son octroi et la mise en place d’un site de contrôle qui a remplacé la feuille de route de ces licences. La première mesure empêcherait la spéculation des licences VTC et la seconde le contrôle des délais de pré-contractualisation, établis en standard dans les 15 minutes et que les villes comme Barcelone se développaient avec le temps.

Or, selon El Español qui a eu accès au texte, ces deux mesures sont déjà du passé, tout comme l’un des derniers bastions du taxi concernant sa protection contre les VTC.

Pour la Cour, cette décision est basée sur l’idée centrale que la demande des données de chaque voyage par les sociétés qui opèrent pour Uber et Cabify implique une violation de votre vie privée et une mesure disproportionnée.

Comme prévu, les réactions dans le secteur des taxis n’ont pas tardé. Comment pourrait-il en être autrement, Elite, l’un des groupes les plus actifs dans la lutte contre l’activité d’Uber et Cabify, avance déjà que «cette décision laisse sans contrôle l’activité des VTC qui travaillent pour les applications extractives “. En attendant de rencontrer l’AMB (celui en charge de la gestion des taxis à Barcelone) pour faire une analyse de la situation, Elite pointe déjà une demande du collectif pour initier des pressions et des mobilisations à Barcelone et, comme ils le font remarquer, “pour la faire grossir à nouveau.” Avec la mémoire encore très récente des grèves et des grèves du début de l’année dernière et un processus électoral en Catalogne qui bat son plein, ce serait l’une des photos à éviter.

En fait, c’est précisément à Barcelone que cette résolution pourrait avoir beaucoup plus d’effet. Avec Uber hors jeu depuis janvier 2019 précisément en raison de la mise en place de délais de pré-contractualisation, certains supposent que leur retour est imminent. Tito Álvarez lui-même, connu pour sa voix dans la guilde, prévient déjà que “c’est ce qui se passe quand les choses sont judiciarisées”. Il ajoute que “l’arrivée d’Uber à Barcelone, et partout ailleurs, est imminente car” la chose de 15 minutes ne contredit pas Dieu “.”

