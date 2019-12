Le taxi spatial Starliner de Boeing rencontre un problème lors de son premier voyage dans l'espace – .

Le taxi spatial Starliner de Boeing a décollé pour la première fois aujourd'hui lors d'une mission sans équipage à la Station spatiale internationale, mais a rencontré des problèmes peu de temps après son lancement.

Le test en vol a pris un départ parfait à la station de Cape Canaveral Air Force en Floride avec le décollage de Starliner au sommet d'une fusée United Launch Alliance Atlas 5. Le lancement a eu lieu juste avant le lever du soleil, à 6 h 36 HE (3 h 36 HE).

"Décollage! La montée en puissance de Starliner et une nouvelle ère de vols spatiaux humains! », A déclaré Josh Barrett, commentateur du lancement de Boeing.

L'Atlas 5 en deux étapes a mis Starliner en position de poursuivre son ascension en orbite, mais après la séparation du vaisseau spatial, la brûlure d'insertion orbitale prévue de Starliner ne s'est pas déroulée comme prévu.

"Nous avons eu une insertion hors nominal", a commenté le commentateur de la mission Boeing, Steve Siceloff. Il a dit que les équipes de mission évaluaient leurs options pour les prochaines étapes.

"Starliner a de bonnes batteries et est sur une orbite stable", a déclaré Siceloff. Plus tard, il a déclaré que le vaisseau spatial était dans une "position stable et qu'il est entièrement propulsé".

Si Starliner n'est pas en mesure d'atteindre son orbite prévue, cela mettrait prématurément fin à la mission d'essai non vissée d'aujourd'hui. Mais si la mission peut se remettre sur les rails, cela préparerait le terrain pour le pilote d'essai de Boeing Chris Ferguson et les astronautes de la NASA Mike Fincke et Nicole Mann pour se rendre à la station au début de 2020 pour une mission de suivi.

Regardez la couverture de la mission Starliner par la NASA:

Ce serait une bonne nouvelle pour les responsables de la NASA et de la Maison Blanche, qui sont impatients de faire voler des vaisseaux spatiaux fabriqués aux États-Unis vers la station spatiale pour la première fois depuis le retrait des navettes spatiales en 2011.

"Nous allons lancer des fusées et des vaisseaux spatiaux américains depuis le sol américain pour amener des astronautes américains à la Station spatiale internationale", a déclaré Jim Gehard, administrateur adjoint de la NASA, à . dans une interview préalable au lancement. "Et dans l’ordre des choses, c’est vraiment une étape majeure pour notre économie spatiale."

Une fois que le Starliner de Boeing et le Crew Dragon de SpaceX seront pleinement opérationnels, la NASA sera en mesure d'éliminer les dizaines de millions de dollars versés aux Russes pour chaque siège que l'agence achète sur le vaisseau spatial Soyouz. Ces tarifs iront plutôt à Boeing et SpaceX. La NASA s'attend également à ce que Boeing et SpaceX attirent des clients du secteur privé.

"Nous essayons de développer l'économie en orbite terrestre basse, tout en travaillant pour réduire les coûts et augmenter l'accès à plus de personnes et à plus de science que jamais auparavant dans l'espace", a déclaré Morhard.

À cet égard, la mission sans équipage de Starliner – connue sous le nom d’Orbital Flight Test – sert de répétition générale, non seulement pour les voyages des astronautes de la NASA, mais aussi pour les voyages spatiaux commerciaux. Avec la bénédiction de la NASA, Boeing a l'intention de vendre le «cinquième siège» sur les capsules Starliner à des clients payants qui chevaucheront avec des équipages soutenus par le gouvernement. De plus, Boeing pourrait éventuellement utiliser Starliner comme moyen de transport vers des avant-postes commerciaux en orbite terrestre basse.

Rosie et Snoopy obtiennent leur tour

Mais tout cela vient plus tard. Cette fois-ci, la chose la plus proche d'un membre d'équipage à bord est un mannequin d'essai chargé d'instruments surnommé Rosie the Rocketeer. Le mannequin, officiellement connu comme un «appareil de test anthropomorphe», a été équipé d'une combinaison spatiale Boeing bleue pour le voyage d'une semaine. Il porte également un foulard rouge en hommage à Rosie la riveteuse, l'icône de la Seconde Guerre mondiale qui fléchit les muscles.

"Elle est assez coriace", a déclaré l'astronaute de la NASA Mike Fincke lors d'un briefing préalable au lancement. "Elle va prendre le coup pour nous."

Un mannequin de test similaire, surnommé Ripley, a été attaché à l'intérieur du Crew Dragon de SpaceX pour son premier vol d'essai sans équipage vers la station spatiale et en mars. Crew Dragon portait un jouet en peluche «Little Earth» comme indicateur zéro-G, et Starliner porte un poupée en peluche astronaute Snoopy pour jouer un rôle similaire.

Si Boeing et la NASA peuvent résoudre les problèmes entourant l'insertion orbitale hors nominale, Starliner fera un rendez-vous robotique avec la station spatiale et accostera samedi avec le module Harmony de la station spatiale américain. Une fois les écoutilles ouvertes, l'équipage de la station spatiale collectera des données et déchargera environ 600 livres de fret.

Starliner devrait rester amarré à la station spatiale pendant un peu moins d'une semaine. Si tout se déroule comme prévu, l'engin sera mis en liberté tard le 27 décembre et se dirigera vers un atterrissage assisté par parachute avec coussin gonflable à White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique début le 28 décembre.

La route des fusées à venir

Après l'atterrissage, Boeing et la NASA analyseront les performances de Starliner et détermineront si tout va bien pour la mission en équipage vers la station spatiale. Un autre engin transportera le premier équipage, mais le vaisseau spatial pour le vol sans équipage doit être rénové pour être utilisé par l'équipage suivant.

"Ce vaisseau spatial est très important pour nous", a déclaré l'astronaute de la NASA Sunita Williams, qui doit participer à cette mission de suivi avec son coéquipier de la NASA Josh Cassada et deux astronautes d'autres pays.

Séparément, SpaceX devrait effectuer un test d'abandon en vol d'un vaisseau spatial Crew Dragon au plus tard le 11 janvier. Les résultats de ce test détermineront quand les astronautes de la NASA pourront voler sur le Crew Dragon pour la première fois.

Le premier équipage à se lancer sur un vaisseau spatial américain depuis le sol américain pourra récupérer un souvenir spécial que Ferguson a laissé sur la station spatiale dont il était le commandant de la dernière mission de navette spatiale en 2011: un petit drapeau américain.

Ferguson – qui est allé de la NASA à Boeing peu de temps après ce vol – a déclaré qu'il n'avait jamais pensé qu'il faudrait neuf ans à quelqu'un pour capturer ce drapeau.

"Cela fait longtemps", a-t-il déclaré aux journalistes réunis près du compte à rebours du Kennedy Space Center. «Cela fait huit ans et demi, beaucoup trop longtemps à mon avis. Mais ici, nous sommes sur le point de nous préparer à le faire. Pas une, mais deux entreprises, et les opportunités ne manquent pas – non seulement pour nos clients de la NASA, mais aussi pour d'autres clients potentiels qui pourraient provenir de tous les horizons. "

Ferguson a déclaré que certains de ces clients pourraient bien venir d’autres pays pour participer à la nouvelle aventure spatiale américaine.

«C'est très intéressant ici, alors que nous nous asseyons au seuil d'une nouvelle entreprise», a-t-il déclaré. "Nous comptons sur, pour inventer une vieille phrase:" Si nous la construisons, viendront-ils? "Je voudrais croire que la réponse est oui."