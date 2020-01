Le teaser Google I / O 2020 est un puzzle collaboratif que nous devrons résoudre ensemble (Mise à jour: Solutions)

Chaque année, à peu près à cette époque, Google fait un teaser énigmatique pour annoncer les dates de sa conférence des développeurs d’E / S, qui a généralement lieu à la fin du printemps. L’année dernière, Till Kottmann, l’un des développeurs du célèbre Lawnchair Launcher, a résolu le puzzle en un temps record en le contournant entièrement. Cette année, Google peaufine un peu la formule, transformant le teaser en un effort de collaboration forcé dans un puzzle / jeu hautement technique.

Le réseau satellite intergalactique alimentant cette carte de signalisation est en panne. Ce n’est qu’en travaillant collectivement que nous rétablirons le signal pour révéler un message spécial que toute la galaxie pourra voir. Pouvons-nous compter sur vous?

Le teaser est une “mission” qui vous emmène dans un jeu partiellement commandé par des commandes qui semble que nous devons tous travailler ensemble pour progresser. Il s’appelle “A Collaboration of the Cosmos”, et au moment de la rédaction, il affiche une “Force du signal” de 0,12% sous forme de barre de progression, apparemment en moyenne qui résultent des progrès réalisés à travers six puzzles différents dans le jeu, basé sur le indicateurs et icônes circulaires supplémentaires.

Le gameplay tourne autour de l’utilisation d’informations associées à une constellation de satellites pour déterminer d’autres détails à leur sujet, nommer le groupe et leur attribuer toutes les fréquences, toutes gérées via la saisie de texte. Les démons de puzzle, les développeurs intéressés par la cryptographie et les fans de choses comme le MIT Mystery Hunt seront probablement chez eux en utilisant les indices satellites nommés pour deviner les réponses.

. * * .🌙 *. * ☄️.

*. 🌍 *. * 💫 *

. * #GoogleIO *.

*. arrive * ✨ *

. . * ✨. *. * *

* 🌕. . * ⭐️ *. *

Visitez https://t.co/4Z0BwBPuco pour en savoir plus. pic.twitter.com/hwsv3DDFGS

– Google Developers (@googledevs) 23 janvier 2020

Vous pouvez le vérifier par vous-même sur events.google.com/io/mission/, et ensemble, nous déverrouillerons les détails de la prochaine conférence des développeurs d’E / S Google de cette année.

Solutions pour les six puzzles trouvés

DIVULGACHER!

Les réponses pour les six puzzles ont été déterminées. Ne regardez pas si vous prévoyez de trouver les réponses vous-même, mais nous les avons incluses dans une image ci-dessous, vous devrez cliquer pour voir – afin de ne pas gâcher accidentellement votre propre plaisir, au cas où vous voudriez le faire les choses à long terme.

Appuyez sur la petite image pour voir les réponses.

Depuis que le puzzle a été résolu, la force du signal a commencé à augmenter rapidement, atteignant déjà 20% au moment de cette mise à jour. Nous devrions bientôt avoir des détails sur les E / S, à moins que ce ne soit que la première étape du puzzle.