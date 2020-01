Le téléphone le moins cher du monde est une montre à 9 $

Pensez à un téléphone ou à un combiné mobile et la première chose qui vient souvent à l’esprit est une plaque de verre, pas une montre.

Eh bien, il s’avère qu’une montre connectée est peut-être maintenant le moyen le moins cher de passer un appel téléphonique – et nous ne parlons pas de Bluetooth pour accéder à un combiné approprié.

Non, il y a toute une série de montres connectées qui acceptent une carte SIM et vous permettent de passer des appels. Prenez le LEEHUR V8 (vaguement basé sur L’heure, ce qui signifie le temps en français) qui coûte 8,99 $ chez Gearbest et est disponible en noir, blanc, rouge et bleu.

Téléphone intelligent LEEHUR V8 – 8,97 $ chez Gearbest

Une merveilleuse technologie qui montre à quel point nous avons évolué. Quelque chose comme ça aurait coûté plusieurs milliers de dollars il y a seulement deux décennies. Un mini-ordinateur à votre poignet doté d’un appareil photo, la possibilité de naviguer sur le Web et une multitude d’autres fonctionnalités. Le tout pour moins que le prix d’une tasse de café chic. Voir l’offre

Opportun

Il contient un chipset approprié, le Mediatek MTK6261D, avec 64 Mo de RAM et 128 Mo de stockage. Vous pouvez ajouter une carte microSD d’une capacité allant jusqu’à 32 Go. L’écran lui-même est un modèle à écran tactile de 1,22 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels.

Le LEEHUR V8 est livré avec Bluetooth 3.0, une caméra frontale avec une résolution revendiquée de 1,3 mégapixels, une batterie de 380 mAh et un châssis en acier inoxydable. Il a une multitude de fonctionnalités, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une montre qui coûte 8,99 $, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner.

Le plus important est que le téléphone fonctionne sur le spectre GPRS / 2G, donc pas de vitesses 3G flamboyantes ici. La durée de vie de la batterie est susceptible d’être médiocre et elle n’est pas étanche. Certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas sur un iPhone car il n’y a pas d’application pour cela dans l’App Store. Nous en avons appelé un pour un aperçu rapide.