Le télescope spatial Spitzer de la NASA s’éteint après 16 ans – .

La NASA a envoyé sa commande finale au télescope spatial Spitzer aujourd’hui, mettant fin à plus de 16 ans passés à étudier des planètes extraterrestres, des nébuleuses poussiéreuses et des galaxies lointaines dans les longueurs d’onde infrarouges.

Spitzer a été lancé en 2003 comme l’un des grands observatoires de la NASA, et a pris sa place dans les rangs du télescope spatial Hubble et de l’observatoire Chandra X-Ray. Il a été nommé d’après le défunt astronome Lyman Spitzer Jr., qui est crédité de l’idée de placer des télescopes dans l’espace, au-delà des effets obscurcissants de l’atmosphère terrestre. Spitzer a été construit pour regarder à travers la poussière entourant les étoiles et les planètes infantiles, en saisissant la lueur infrarouge à l’intérieur. Entre autres choses, il a détecté un anneau de glace et de poussière inconnu autour de Saturne.

Les découvertes les plus surprenantes de Spitzer sont venues dans un domaine qui n’existait pratiquement pas lors de son lancement: l’étude des exoplanètes. Les cibles les plus connues de son attention comprennent le système planétaire TRAPPIST-1, qui est censé inclure des mondes potentiellement habitables; et l’étoile de Tabby, dont la gradation a conduit certains astronomes à suggérer qu’elle pourrait être entourée d’une mégastructure extraterrestre. (Après avoir analysé les données de Spitzer, ils ont décidé qu’un nuage de poussière était une explication plus probable.)

Aujourd’hui, le compte Twitter de l’équipe du télescope a retracé chaque étape de l’arrêt de Spitzer, culminant avec une commande qui a mis le vaisseau spatial de 1 tonne en mode sans échec. La perte de signal a été confirmée à 14 h 30. PT. Le télescope est actuellement sur une orbite stable autour du soleil, à environ 160 millions de kilomètres de la Terre, et restera dans l’espace sans être dérangé. Le télescope spatial James Webb de la NASA devrait prendre le relais des observations infrarouges en 2021 (bien que la date fixée puisse être mise en doute). En attendant, il y a une expérience de réalité virtuelle qui vous donne une vue à l’oeil de Spitzer du cosmos.