Le téléviseur OLED de LG propose les dernières fonctionnalités à leurs prix les plus bas cette semaine

Le moment est venu pour une mise à niveau, grâce à notre tour d’horizon des meilleures offres de téléviseurs OLED cette semaine – offrez-vous un affichage haut de gamme pour bien moins que vous ne le pensez. C’est vrai, nous avons ici des écrans premium qui pourraient vous faire économiser plus de 700 $ / 1000 £ pour un téléviseur OLED bon marché qui s’intégrera dans n’importe quel salon.

Nous avons des offres de télévision OLED bon marché pour tous les prix ici, mais elles commencent aux États-Unis cette semaine à seulement 1296,99 $ pour un modèle LG B9 de 55 pouces. Si vous êtes au Royaume-Uni, ne vous inquiétez pas, nous ne vous avons pas laissé de côté, car nous voyons les prix commencer avec ce téléviseur OLED LG B8 à un niveau record de 999 £. Si vous voulez monter dans l’échelle pour trouver les trucs vraiment premium, alors nous avons ce qu’il vous faut – faites défiler vers le bas pour voir certains des plus grands écrans avec les fonctionnalités les plus récentes et les plus puissantes à bord. Nous avons inclus quelque chose pour tout le monde avec ces offres de téléviseurs OLED bon marché, donc que vous recherchiez votre pièce maîtresse ou juste quelque chose pour la chambre, vous le trouverez ici.

Il est sûr de dire que ces téléviseurs sont les meilleurs des meilleurs. Les téléviseurs OLED sont connus pour leur qualité d’image puissante et à contraste élevé, obtenue en utilisant des pixels qui émettent chacun leur propre lumière, plutôt que de s’appuyer sur un rétro-éclairage pour afficher une image – comme les modèles LED classiques. Non seulement les téléviseurs OLED de LG sont parmi les écrans les plus spectaculaires visuellement que vous trouverez sur le marché, mais LG a également ouvert la voie récemment dans le domaine des téléviseurs OLED.

De tels écrans haut de gamme portent évidemment les étiquettes de prix pour correspondre, donc si vous êtes un peu surpris par ces coûts, vous voudrez peut-être jeter un œil aux offres TV QLED que nous proposons plus bas sur la page. Vous trouverez des prix à partir de 697,99 $ aux États-Unis, avec des offres au Royaume-Uni à partir de 499 £.

Il y a quelques offres fantastiques sur les téléviseurs OLED LG disponibles ci-dessous, mais si vous en voulez plus, vous pouvez consulter les dernières ventes de téléviseurs OLED ici sur TechRadar.

Offres de télévision OLED aux États-Unis

Téléviseur OLED 4K UHD 55 pouces LG B9PUA | 1 999 $ 1296,99 $ chez Walmart

Économisez 700 $ avec cette offre de téléviseur OLED LG B9, offrant un écran fantastique à bas prix ce week-end. Vous bénéficiez du processeur intelligent a7 de dernière génération de LG ainsi que de la prise en charge complète de Dolby Vision et Dolby Atmos. Le B9 est beaucoup moins cher que le modèle C9 et offre une qualité d’image presque identique. Bien sûr, vous choisissez un processeur légèrement moins puissant, mais la différence ne sera perceptible que pour les vrais aficionados de l’affichage.

Voir l’offre

Téléviseur OLED 4K UHD HDR LG C9 de 55 pouces | 1999,99 $ 1496,99 $ chez Walmart

Le LG C9 est l’un des téléviseurs OLED les plus populaires sur le marché, avec une qualité globale qui porte bien son prix premium. Vous conservez toutes les fonctionnalités du B9 ci-dessus, mais vous augmentez légèrement les capacités de votre processeur pour une mise à l’échelle et des couleurs améliorées. Il s’agit d’une offre de télévision OLED pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur OLED existant ou si vous voulez la meilleure valeur dès le départ.

Voir l’offre

Téléviseur OLED 4K UHD HDR LG C9 65 pouces | 2 299 $ 1899 $ chez Newegg

Si vous aimez le look du modèle C9 mais que vous recherchez plus d’espace sur l’écran, ce modèle de 65 pouces est à un prix dérisoire sur Newegg en ce moment. C’est le prix le moins cher que nous ayons trouvé pour la version plus grande, avec une fantastique économie de 400 $.

Voir l’offre

Offres TV OLED au Royaume-Uni

Téléviseur OLED 4K LG B8SLC 55 pouces | £ 1 485 999 £ chez Crampton & Moore

Ce modèle B8 est le moins cher ce week-end, avec un prix inférieur à 1 000 £. Vous obtenez un processeur intelligent a7, HDR 10 et Dolby Vision, qui donnent tous à ce téléviseur une superbe image à un prix raisonnable. Vous n’achetez pas la dernière technologie, mais s’il s’agit de votre première incursion dans le monde des offres de téléviseurs OLED, vous voudrez peut-être consulter ce prix bon marché. PRC Direct propose également actuellement une barre de son LG SJ3 gratuite et deux Blu-ray de votre choix pour 1 079 £.

Voir l’offre

Téléviseur OLED 4K LG B8SLC 55 pouces | £ 1,799 1 079 £ chez PRC Direct

Vous obtiendrez un énorme £ 130 de cadeaux gratuits avec cette offre – une barre de son gratuite LG SJ3 et 2 Blu-Rays de votre choix, pas mal, disons-nous. Vous obtiendrez également un téléviseur entièrement capable doté d’un processeur intelligent a7, du HDR 10 et de la vision Dolby, qui donnent tous à ce téléviseur une superbe image à un prix équitable.

Téléviseur OLED 4K LG B9PLA 65 pouces | 2 799 £ 1699 £ chez Currys

Grâce à Currys, vous pouvez maintenant économisez 1000 € et marquez-vous une télévision de luxe à un prix relativement raisonnable. Si cette économie n’était pas suffisante, vous obtiendrez également un processeur intelligent a7, HDR 10, Dolby Vision et Atmos, et une intégration complète de l’assistant intelligent – de superbes choses tout autour.

Voir l’offre

Téléviseur OLED 4K C9PLA de 65 pouces de LG | £ 3 299 1999 £ chez PRC Direct

Vous voulez plus de cette excellente qualité d’affichage? Vous avez besoin d’un écran plus grand. Ce 65 pouces impressionnera à coup sûr avec toutes les fonctionnalités de visualisation haut de gamme et la mise à l’échelle que vous pourriez demander dans un téléviseur puissant. Vous le trouverez pour moins de 2000 £ dans les dernières offres de téléviseurs OLED, ainsi qu’une garantie de cinq ans de PRC Direct.

Voir l’offre

Offres TV QLED pas chères

Si ces offres de téléviseurs OLED semblent toujours un peu chères, vous pourriez avoir plus de chance avec un Samsung QLED. Les QLED reposent toujours sur des rétro-éclairages LED plutôt que sur des pixels individuels transmettant leur propre lumière, mais ils offrent une couche de qualité supplémentaire dans leurs panneaux quantiques à points quantiques placés sur l’écran LED existant. Le résultat n’est pas aussi époustouflant qu’un OLED, mais il offre toujours un avantage concurrentiel d’un téléviseur 4K standard. Nous avons repéré des offres fantastiques de téléviseurs QLED aux États-Unis et au Royaume-Uni ce week-end.

Offres TV QLED aux États-Unis

Téléviseur QLED HDR 4K UHD 4K QN49Q60R de Samsung | 797 $ 697,99 $ chez Walmart

Ce modèle de 49 pouces du téléviseur QLED Samsung Q60 offre une alternative moins chère aux offres de téléviseurs OLED plus premium proposées. Vous obtenez toujours une qualité d’affichage fantastique avec toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous attendez d’un modèle de téléviseur Samsung de confiance, et économisez 100 $ chez Walmart cette semaine.

Voir l’offre

Samsung QN55Q60R Téléviseur QLED HDR 4K UHD 55 pouces | 1 199,99 $ 897,99 $ chez Walmart

Ce modèle Samsung QLED de 55 pouces offre une qualité d’image supérieure à celle d’un téléviseur 4K standard, mais maintient toujours le prix à l’écart de cette prime OLED. Ceci est la version 2019, vous obtenez donc la dernière technologie de traitement quantique et HDR 4x pour un réglage et une clarté des couleurs supplémentaires.

Voir l’offre

Offres TV QLED au Royaume-Uni

Téléviseur QLED HDR 4K UHD 4K QE43Q60RATXXU de Samsung | £ 599 499 £ chez Currys

Ce téléviseur QLED arrive à moins de 500 £ chez Currys cette semaine. C’est un prix fantastique pour la gamme premium de téléviseurs Samsung. Vous saisissez un écran 2400 PQI avec une mise à l’échelle intelligente via un processeur Quantum 4K, ainsi qu’une gamme d’applications de télévision intelligente dans une interface facilement navigable.

Voir l’offre

Samsung QLED QE55Q60RA Téléviseur QLED HDR 4K UHD 55 pouces | £ 799 709 £ chez AO

Vous économisez seulement 90 £ sur cette offre TV QLED, mais vous choisissez toujours un excellent téléviseur 55 pouces à un prix avantageux cette semaine. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus grand mais que vous ne voulez pas vous ruiner, ce modèle Samsung peut être parfait.

Voir l’offre

Envie de jeter un œil à d’autres marques? Nous gardons toujours un œil sur meilleures offres TV OLED autour, mais si vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher, vous trouverez également beaucoup de Offres de télévision 4K disponible dès maintenant.