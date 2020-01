Le tensiomètre iHealth qui se connecte à votre iPhone ou Android est tombé à 29,99 $ – .

iHealth fabrique un tas de différents tensiomètres et beaucoup d’entre eux sont très populaires. Mais quand il s’agit d’en avoir pour votre argent, il n’est pas beaucoup mieux que le tensiomètre sans fil iHealth Track avec Bluetooth. Vous pouvez utiliser ce moniteur seul si vous le souhaitez, et il comprend une unité de contrôle avec un joli grand écran facile à lire. Vous pouvez également le connecter à votre iPhone ou Android pour voir les lectures en temps réel et suivre votre historique. C’est une valeur formidable à 40 $, mais un coupon disponible dès maintenant sur Amazon le réduit à seulement 29,99 $!

Voici quelques détails importants de la page du produit:

CLINIQUEMENT PRÉCIS: Opération facile par deux boutons, Précision avancée, Aucun étalonnage requis.

GRAND AFFICHAGE RÉTROÉCLAIRÉ MULTICOLORE: Les grands chiffres surdimensionnés facilitent la lecture des résultats de ce tensiomètre au bras. L’affichage codé (VERT / JAUNE / ROUGE) indique si vos lectures de tension artérielle sont optimales ou non.

GESTION FACILE: gérez et suivez jusqu’à 99 lectures sur votre tensiomètre et lectures illimitées sur votre smartphone avec les applications iOS et Android gratuites d’iHealth (iOS 8.0 ou version ultérieure. Android 5.0 ou version ultérieure. Nécessite Bluetooth 4.0 et plus).

Perturbations du rythme cardiaque: cet appareil identifie et vous alerte automatiquement en cas de troubles du rythme cardiaque. S’il est détecté, un symbole d’avertissement s’affiche après la prise de mesure.

Ce que vous obtenez: 1 tensiomètre approuvé par la FDA et approuvé par la CE médicale qui répond aux normes de performance ESH 2010, 4 piles AAA, 1 brassard large gamme qui s’adapte aux bras avec une circonférence de 8,7 “-16,5” (22-42cm), 1 manuel d’instructions & 1 Guide de l’utilisateur rapide (anglais, français et espagnol), notre garantie sans souci de 12 mois et notre service client amical basé aux États-Unis, Email du support: support@ihealthlabs.com

