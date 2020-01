Le Terminator se dirige vers Ghost Recon: point d’arrêt pour une durée limitée

Après avoir été hébergé dans Mortal Kombat 11 et Gears 5 l’année dernière, The Terminator fait une nouvelle apparition, cette fois dans Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint.

Ubisoft a annoncé l’inclusion du T-800 dans sa dernière entrée dans la franchise Ghost Recon sur Twitter, annonçant que The Terminator apparaîtrait dans un événement à durée limitée qui débutera le 29 janvier. Cela coïncide avec une mise à jour attendue pour Breakpoint pour un certain temps, ce qui permettra également de résoudre les problèmes en cours avec le tireur.

Bien que l’événement lui-même n’ait pas encore été détaillé, sa structure est étonnamment similaire à celle de l’inclusion de The Predator dans Ghost Recon: Wildlands. Dans cet événement à durée limitée, les joueurs ont dû se défendre contre l’envahisseur traqueur, finalement obligés de l’affronter de front. Le Predator est un ennemi bien plus agile et plus imprévisible que The Terminator.Il sera donc intéressant de voir comment Ubisoft adapte les capacités uniques du T-800 pour évoquer un sentiment d’exaltation similaire.

Contrairement à Wildlands, Breakpoint a beaucoup plus de mal à attirer les joueurs. Ubisoft a déjà exprimé son mécontentement face à ses performances commerciales, ce qui n’est pas surprenant après sa mauvaise réception critique. La critique 4/10 de GameSpot, par Richard Wakeling, a critiqué son manque d’identité, déclarant: “Il s’agit essentiellement de tous les jeux Ubisoft en monde ouvert réunis en un seul, échouant à exceller dans un domaine ou à établir sa propre identité. Breakpoint est un désordre, jeu confus et un fantôme de l’ancien moi de la série. “

