Le terrible support client de Google pourrait s'améliorer avec des plans pour ajouter près de 4 000 nouveaux agents en interne

Bien que Google soit excellent dans de nombreux domaines – l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les services cloud – c'est royalement terrible au service client. Après des années de douleur et de souffrance, l'entreprise peut enfin être prête à s'attaquer de front à ce problème. Dans le prolongement d'un programme pilote qui a débuté en 2018, Google étend considérablement ses efforts pour améliorer le support client en embauchant des milliers de ses propres représentants pour répondre aux appels et résoudre les problèmes de produits.

Google a publié un article de blog sur Le mot-clé plus tôt dans la journée, détaillant ses plans pour déplacer les rôles de service client des fournisseurs tiers au profit de la constitution d'équipes internes. D'ici la fin de 2020, Google promet d'avoir créé 4 800 emplois internes de support client, dont 1 000 agents qui travaillent déjà au sein des centres d'opérations de Google. Pour accueillir l'afflux prévu d'employés, Google étendra ses bureaux indiens et philippins, en plus de construire un nouveau centre des opérations au Mississippi.

C'est sans aucun doute un pas dans la bonne direction pour l'avenir des efforts de service client de Google, mais cela arrive à un moment précaire pour les relations avec les employés. L'entreprise s'est de plus en plus retrouvée prise dans des débrayages organisés, des conflits internes et une décision controversée de payer le père d'Android pour quitter l'entreprise à la suite d'accusations de harcèlement sexuel. Alors que quatre ex-Googlers sont maintenant déterminés à porter plainte contre leur ancien employeur auprès du National Labor Relations Board, la façon dont l'entreprise traite des milliers de nouveaux agents de soutien de bas niveau est susceptible d'attirer un examen plus approfondi.