Le thème Batman de Michael Giacchino a déjà une couverture rock

Seul un extrait du compositeur Michael Giacchino Le Batman La partition a été publiée et il y a déjà une reprise rock. Il y a quelques jours, Warner Bros. a sorti la première bande-annonce de The Batman, avec Robert Pattinson. Le clip d’une minute est la première fois que les téléspectateurs peuvent voir Pattinson en costume de chevalier noir depuis qu’il a été officiellement choisi pour le rôle en mai dernier. La bande-annonce montre Bruce Wayne debout dans une pièce sombre avec une teinte rouge tandis que la musique épique au son noir de Giacchino joue tandis que la caméra se concentre sur diverses parties de son costume. La caméra panoramique pour montrer la silhouette de son masque et de ses oreilles, tout en laissant la lumière révéler la moitié exposée de son visage, où les traits de Pattinson peuvent être facilement reconnus.

Le costume de Pattinson est décidément plus pratique et prêt au combat que les versions précédentes. L’armure semble être composée de plaques métalliques fortifiées avec de nombreuses rainures et textures différentes à l’extérieur. Le symbole emblématique de la chauve-souris sur sa poitrine est également métallique et a même été théoriquement fabriqué à partir de l’arme utilisée pour tuer les parents de Bruce Wayne. Si ce détail particulier est confirmé, The Batman pourrait être un film plus psychologique avec un protagoniste davantage motivé par la douleur et l’émotion. Ce serait une étape loin de la version Affleck du personnage, et beaucoup plus proche de la caractérisation d’Arthur dans Joker. En plus d’un nouvel acteur et d’un nouveau costume, The Batman présentera également une nouvelle partition du compositeur Michael Giacchino (The Incredibles, Star Trek, Spider-Man: Homecoming) et les fans en auront fait leurs premiers pas aux côtés de Pattinson dans le Batsuit.

Sur Twitter, Giacchino a répondu à un tweet de l’utilisateur onecoolsquirrel partageant sa couverture rock de la musique entendue dans la courte allumette de The Batman. La version rock est beaucoup plus énergique et occupée que l’original mystérieux dépouillé. Il correspond toujours aux thèmes visuels de la bande-annonce (la teinte rouge, Batman couvant), mais lui donne une sensation plus proche d’un film d’action violent que d’un drame psychologique. Giacchino, cependant, était plus que satisfait du nouveau doublage. Vous pouvez consulter la couverture rock du thème The Batman et la réponse de Giacchino, ci-dessous:

La sortie de la bande-annonce a produit un bourdonnement d’excitation qui est un signe positif pour DC, surtout après les changements dans l’équipe du film et le départ ultime de Ben Affleck du projet. Affleck était à l’origine en ligne pour écrire, diriger et jouer dans The Batman. Après avoir eu du mal à produire un scénario dont il était satisfait, il a démissionné en tant qu’écrivain et réalisateur en faveur de Matt Reeves. Affleck a déclaré qu’il avait toujours l’intention de jouer dans le film, mais il a également démissionné de son rôle d’acteur, conduisant à des conjectures de masse sur son remplacement jusqu’à ce que Pattinson soit officiellement déclaré son successeur.

Bien que la modification de la musique rock de la bande-annonce soit une touche amusante au milieu de l’excitation du film, la partition originale est une représentation beaucoup plus précise du ton à attendre de Bruce Wayne de Pattinson. Compte tenu de ce que nous savons des antécédents de Pattinson et de son désir de jouer des personnages “ étranges ”, les téléspectateurs devraient être optimistes pour un film DC qui pourrait très bien devenir le Joker de 2021.

