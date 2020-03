Le thème sombre sur le bureau arrive enfin en Italie

Le réseau social Facebook a récemment introduit le nouvelle interface utilisateur sur le bureau, ce qui rend l’expérience d’utilisation de la plate-forme entre les ordinateurs et les appareils mobiles plus cohérente.

Un jour plus tard que la fin du mandat annoncé, ou avant le début du printemps, la plate-forme a commencé le déploiement du nouveau design du version de bureau. Découvrons tous les détails ensemble.

Facebook a enfin lancé le thème sombre également pour la version de bureau

La nouvelle interface utilisateur est très similaire à celle que la société Menlo Park a lancée l’année précédente sur les appareils mobiles et comprend également le thème sombre tant attendu, également connu sous le nom de Dark Mode. L’interface en question est déjà accessible via un navigateur pour la plupart des utilisateurs, même si l’activation est manuelle et n’est pas encore disponible sur tous les clients Web.

Le géant a montré pour la première fois l’année dernière les changements dans la conception de sa plate-forme, avec la nouvelle interface utilisateur qui est arrivée en premier sur iOS, en mai 2019. En janvier, la conception attendue pour le web a été montrée, pas grand-chose différent en réalité, même avec un mode sombre. La plate-forme a alors annoncé qu’elle arriverait avant le printemps. Bien qu’avec un jour de retard, nous pouvons maintenant annoncer qu’il est enfin accessible à tous.

La plateforme a également annoncé que “facebook.com, nouveau et plus simple” sera lancé “à tous dans les prochains mois”. Nous sommes sûrs que la nouvelle interface “et plus simple” déplaira à de nombreux utilisateurs de bureau car elle contient de nombreux éléments typiques des interfaces mobiles (pas très à l’aise avec la souris et le clavier): beaucoup d’espace entre un élément et un autre, beaucoup d’espace laissé inutilisé dans les écrans et un style plus ludique sont des éléments immédiatement évidents dans le nouveau style “.

Pour activer la nouvelle interface, cliquez sur la flèche vers le bas en haut à droite de l’écran principal de Facebook, puis sélectionnez Passer à un nouveau Facebook. Pour activer le mode sombre à la place Vous devez d’abord activer la nouvelle interface Web, puis cliquer sur la flèche pointant vers le bas, en haut à droite de l’écran principal de Facebook, en sélectionnant à la place Mode sombre.