Le tigre du zoo du Bronx teste positif pour le coronavirus, a une toux sèche – .

Un tigre à New York a été testé positif pour un nouveau coronavirus après être entré en contact avec un membre du personnel du zoo qui avait COVID-19.

Le tigre, une femelle de quatre ans, présentait des symptômes typiques de COVID-19, notamment une toux sèche.

On s’attend à ce que le gros chat se rétablisse et on ne croit pas que les animaux peuvent transmettre le virus aux humains.

Un tigre du zoo du Bronx à New York est la dernière «célébrité» à avoir contracté une infection du nouveau coronavirus. Le sort du gros chat a été révélé dans une annonce par le zoo et développé par le service d’inspection de la santé animale et végétale de l’USDA.

Le tigre, une femelle de quatre ans nommée Nadia, a été le premier des grands félins du zoo à présenter des symptômes généralement associés à COVID-19. Le symptôme principal était une toux sèche, et des tests ultérieurs ont confirmé que le félin avait bel et bien une infection à coronavirus. Malheureusement, ce n’est probablement pas le seul chat du zoo qui a le virus.

Les responsables notent qu’un total de sept gros chats au zoo du Bronx présentent des symptômes similaires. Vous vous demandez peut-être comment les animaux dans un environnement clos et isolé peuvent attraper le virus car le zoo lui-même est fermé et le contact avec les humains est extrêmement limité. Il semble qu’un membre du personnel du zoo avait une infection à coronavirus, peut-être même asymptomatique, et qu’il éliminait ce virus alors qu’il travaillait dans le parc.

“Il s’agit du premier cas du genre”, a déclaré l’USDA dans un communiqué. «Nous apprenons encore ce nouveau coronavirus et comment il se propage. Ce cas suggère qu’un employé du zoo a propagé le virus au tigre. D’autres études sont nécessaires pour comprendre si et comment différents animaux pourraient être affectés par COVID-19. Les responsables de la santé animale et de la santé publique de l’État continueront de travailler en étroite collaboration avec l’USDA et le CDC pour surveiller cette situation et effectueront des tests supplémentaires si cela est justifié. »

Cette situation bizarre soulève la question de savoir si les animaux peuvent transmettre le coronavirus aux humains de la même manière que nous semblons être en mesure de les infecter. Pour le moment, l’USDA dit qu’il n’y a aucune raison de croire que c’est le cas, et qu’il n’y a “aucune preuve suggérant que des animaux, y compris des animaux domestiques ou du bétail, peuvent propager l’infection au COVID-19 aux gens”.

C’est quelque peu réconfortant, mais avec la rapidité avec laquelle toute la saga des coronavirus a changé en quelques mois, dire qu’il n’y a aucune preuve pour étayer quelque chose n’est pas la même chose que des preuves concluantes du contraire. En termes simples, nous ne savons pas exactement quels types de sauts ce virus est capable de faire, et nous devrions probablement être aussi prudents que possible à l’avenir.

Quant aux tigres du zoo, ils devraient se remettre de leurs infections, mais ils sont surveillés en permanence par le personnel du zoo.

