Le titre du film Jurassic World 3 dévoilé alors que le tournage commence officiellement

Colin Trevorrow a confirmé le titre officiel de Jurassic World 3 – Jurassic World: Dominion – au début du tournage. Cinq ans après avoir ramené la franchise Jurassic Park à la vie avec Jurassic World, Trevorrow revient à la barre pour la troisième et dernière entrée de sa trilogie suite. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reprendront leurs rôles des deux précédents films Jurassic World en face des stars originales de Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern et Ian Malcolm dans leurs rôles emblématiques. Ils ne seront pas non plus les seuls vétérans de Jurassic Park à revenir pour ce que Pratt appelle les suites Avengers: Fin de partie de Jurassic World.

Les détails de l’intrigue sont gardés secrets pour Jurassic World 3 en ce moment, mais il est prévu que Trevorrow et sa co-scénariste Emily Carmichael (Pacific Rim Uprising) paieront la fin de Jurassic World: Fallen Kingdom 2018. Ce film s’est conclu avec les dinosaures survivants d’Isla Nublar mis en liberté dans la civilisation humaine et, comme vous vous en doutez, faisant des ravages en cours de route. Trevorrow a déjà dévoilé ce nouveau statu quo dans un court métrage intitulé Battle at Big Rock, sorti l’année dernière. Maintenant, il se prépare pour le prochain film Jurassic, qui a enfin un titre officiel.

Connexes: Jurassic World 3: chaque personnage de retour dans la suite

Trevorrow s’est rendu sur Twitter pour révéler que Jurassic World 3 s’appelait Jurassic World: Dominion et a officiellement commencé le tournage. Vous pouvez voir son tweet (avec une photo de l’ardoise portant le titre du film) ci-dessous.

Développement…

Source: Colin Trevorrow

Dates de sortie clés

Jurassic World 3 (2021)Date de sortie: 11 juin 2021

Apprenez tout sur la Haute République de Star Wars dans une nouvelle bande-annonce épique

A propos de l’auteur

Sandy Schaefer est la rédactrice des critiques de films de . et la rédactrice adjointe des actualités.

En savoir plus sur Sandy Schaefer