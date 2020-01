Le titre du redémarrage du film Saw 2020 pourrait être révélé | .

Une grande partie de la Vu Le redémarrage de Chris Rock en 2020 a été tenu secret, mais des informations récentes ont annoncé que le titre du film avait peut-être été révélé.

Alors qu’il utilisait auparavant son titre de travail, The Organ Donor, des sources comme IMDb ont répertorié le projet comme “Untitled Saw Project”. Le réalisateur Darren Lynn Bousman revient à la barre pour ce qui sera le neuvième film de Saw. La franchise a commencé en 2004 et a présenté au public le tueur en série Jigsaw, l’alter ego de John Kramer (Tobin Bell), qui assassine en posant des pièges élaborés pour ses victimes soigneusement choisies, qui devraient faire des sacrifices majeurs pour s’échapper. Le concept du film est tiré d’une histoire de Chris Rock et a été écrit par Josh Stolberg et Pete Goldfinger. Il sera distribué par Lionsgate et sortira le 15 mai 2020.

Selon JoBlo, le titre réel du redémarrage de Saw est Spiral: From The Book Of Saw, qui est un choix intéressant qui soulève de nombreuses questions. De même que la façon dont le titre de travail du film impliquait que quelqu’un pourrait prendre le manteau de Jigsaw pour forcer les gens à faire un don d’organes, le “livre de Saw” pourrait également impliquer une ligne de pensée similaire; peut-être que le méchant ne sera pas Jigsaw cette fois, mais quelqu’un prenant des pages du livre de Kramer. Chris Rock a taquiné que l’humour sera impliqué dans l’histoire, mais il mettra également l’accent sur tous les éléments d’horreur traditionnels associés à la franchise. De plus, Bousman a taquiné qu’il y a au moins une scène dans le film à venir qui pourrait donner à la fameuse scène de la “fosse à aiguilles” une course pour son argent.

Stolberg a confirmé que le film à venir existera dans l’univers canon de la franchise, mais ne sera pas une suite directe ni un redémarrage. Sur Twitter, Stolberg a écrit: “… ce n’est PAS une suite de Jigsaw. C’est DÉFINITIVEMENT dans la chronologie de TOUS les films.” Les détails concernant le casting sont relativement inconnus, bien qu’il ait été annoncé que le personnage de Chris Rock, Zeke, est un officier de police. Samuel L. Jackson joue son père, Max Minghella (The Handmaid’s Tale) est le partenaire de Zeke, et Marisol Nichols (Riverdale) jouera le capitaine de police Angie Garza. Le film semble, au moins dans un certain sens, suivre les traditions de la franchise Saw avec une enquête policière entourant une série de meurtres liés, d’une manière ou d’une autre, à Jigsaw. Un manque de détails publiés semble coïncider avec le choix de garder le film un mystère aussi longtemps que possible, ce qui a été un problème avec les films d’horreur dans le passé. Certains films ont été sévèrement critiqués par les fans pour avoir révélé trop d’informations, en particulier dans les bandes-annonces, à l’avance.

Cependant, le prochain film de Saw ne semble pas du tout adhérer à cette structure, surtout depuis sa sortie en mai. À l’origine, le film devait sortir en octobre, comme tous les précédents épisodes, mais sa date de sortie le 23 octobre a été considérablement repoussée. Cela a probablement été fait pour éviter tout chevauchement ou concurrence avec le géant de la franchise de Blumhouse, Halloween Kills. Comme annonces le lendemain Vu le film continue de rouler, restez à l’écoute pour plus d’informations.

