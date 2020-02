Le Top 10 de Netflix arrive avec les films et séries les plus populaires de votre pays

Il Top 10 Netflix C’est une nouveauté qui vient d’incorporer la plateforme dans le monde et qui n’a pas de perte, car elle est basée sur la mise en évidence les films et séries les plus populaires de chaque pays.

Comme indiqué dans la note officielle, le Top 10 de Netflix est une nouvelle fonctionnalité du service qui a été testé aux États-Unis et au Mexique au cours des six derniers mois, a aimé et s’étend maintenant au reste du monde. En substance, c’est une nouvelle liste, similaire à celles habituelles dans lesquelles Netflix montre les tendances par catégories, mais quelque chose de plus spécifique.

Si vous êtes un utilisateur de Netflix, vous connaissez déjà la liste des «populaires sur Netflix», qui comprend censément le contenu qui reçoit le plus d’attention. Cependant, ce n’est pas une liste qui spécifie la popularité du contenu sélectionné, ni réduit à dix éléments. Le nouveau Top 10 de Netflix sera, et comme le souligne le service, ces types de listes “sont un excellent moyen de découvrir ce qui est populaire”.

Le Top 10 de Netflix

Vous pouvez trouver ce Top 10 de Netflix à la fois sur la page principale et séparé par films et séries, il sera renouvelé quotidiennement et le contenu mis en évidence y sera également lors de la navigation ou de la recherche sur la plate-forme: vous les distinguerez sans équivoque car ils seront marqués d’une case rouge dans lequel il est écrit «Top 10».

Cependant, bien que le Top 10 de Netflix inclura les dix contenus les plus populaires dans votre pays, ils ne seront pas commandés en fonction de leur popularité, mais en tenant compte de vos goûts, bien que cette fonctionnalité soit nouvelle, elle n’est pas aussi détaillée qu’elle le pourrait.

La société affirme que “pour la première fois, vous pouvez voir ce qui est populaire sur Netflix”, ce qui est vrai car ils n’offrent généralement ces données qu’à quelques reprises et chaque fois que cela leur est favorable, par exemple lorsqu’ils ont eu une balle et généralement seulement encourager ses actionnaires; D’un autre côté, vous devez avoir confiance que le Top 10 de Netflix reflète la réalité et pas seulement ce que vous souhaitez promouvoir.

Ils disent également qu ‘”ils cherchent constamment des moyens d’améliorer Netflix” et “ils espèrent que cette liste aidera tout le monde à trouver quelque chose à regarder plus rapidement et plus facilement”. Cependant, à l’époque, ils ont supprimé les commentaires et les notes, ce qui était un moyen beaucoup plus direct et compréhensible de capturer “plus rapidement et facilement” ce que cela valait ou non. Bien sûr, quelque chose de bien n’est pas la même chose que quelque chose de populaire et sur Netflix, ils le savent bien, car ils sont principalement dédiés à ce dernier.