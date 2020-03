Le top 10 des meilleurs films pandémiques que vous pouvez diffuser en ce moment

Qui aurait pensé, lors de notre arrivée pour 2020, que nous serions chaleureusement encouragés à travailler à la maison, à stocker des pâtes et des cornichons en pot, et à devenir snippy avec des étrangers sur le dernier rouleau de papier hygiénique? Ou bien que regarder des films pandémiques deviendrait soudainement à la mode?

Mais nous n’avions pas prévu la propagation mondiale du coronavirus, entraînant des fermetures à l’échelle nationale, l’auto-isolement des malades et des personnes à risque et des lieux de divertissement fermés indéfiniment.

En conséquence, il y a eu une résurgence de films sur le thème de la pandémie, les gens trouvant une libération cathartique en voyant leurs angoisses se manifester à l’écran. Mais ne prenez pas trop au sérieux ces représentations de l’effondrement social, de la loi martiale et de l’apocalypse – ce sont des divertissements agréablement exagérés, qui lésinent principalement sur des faits scientifiques.

Donc, que vous soyez coincé à l’intérieur ou que vous essayiez simplement de trouver une échappatoire pertinente, nous avons compilé une liste des meilleurs films sur les pandémies disponibles en streaming pour le moment.

Contagion (2011)

(Crédit image: Warner Bros)

Chaque nuage a une doublure argentée, semble-t-il. Le thriller médical Contagion de Steven Soderbergh, sorti en 2011, a remonté les charts iTunes pour prendre une place dans le Top Ten ce mois-ci, aidé sans aucun doute par les parallèles du film avec l’épidémie actuelle de coronavirus. Ce thriller au rythme effréné retrace la transmission rapide d’un virus à travers le monde alors que les scientifiques se dépêchent de trouver un vaccin et que l’ordre social se désintègre.

Bien qu’il s’agisse d’un thriller hollywoodien, ce récit à multiples perspectives à couper le souffle a été décrit comme ultra-réaliste – informé par l’Organisation mondiale de la santé et loué pour sa représentation précise d’une pandémie par des scientifiques. Il y a aussi un casting hollywoodien pour vous affaiblir aux genoux – Gwyneth Paltrow, Jude Law, Marion Cotillard, Matt Damon – mais voir Paltrow attraper la grippe sur le film n’aurait pas pu inspirer confiance en sa marque de bien-être, Goop.

Disponible en streaming aux États-Unis sur: MaxGo et Amazon Cinemax

Royaume-Uni: location payante

Canada: Netflix et Crave +

Australie: Location payante

Les fous (1973)

(Crédit d’image: IMDB)

Cinq ans après la Nuit séminale des morts-vivants de George A. Romero, il nous a donné un autre film sur la contagion humaine – Les fous. Lorsqu’un avion militaire transportant une arme biologique non testée s’écrase dans les collines d’une ville américaine voisine, leur approvisionnement en eau est contaminé, provoquant la mort ou l’homicide des résidents locaux. Le gouvernement a projeté dans l’armée de stopper la propagation de la maladie, ayant reçu pour instruction de tirer à vue.

La qualité à petit budget du film intensifie les horribles chocs alors que les familles ripostent contre les militaires vêtus de matières dangereuses tout en repoussant les citoyens sujets à la violence. Avec Will McMillan et Jane Carroll, c’est un scénario crédible exécuté avec des fioritures extrêmes. À défaut d’avoir un impact sur sa sortie initiale, c’est maintenant un classique culte avec un remake de 2010 avec Timothy Olyphant.

Disponible en streaming aux États-Unis: Amazon Prime Video et VUDU

Royaume-Uni: location payante

Canada: Location payante

Australie: N / A.

Éclosion (1995)

(Crédit image: Warner Bros)

L’épidémie a donné aux singes une mauvaise réputation bien avant le primate en rage dans 28 jours plus tard. S’ouvrant au Zaïre, en Afrique, une maladie fictive appelée Motaba se propage en Californie après qu’un singe capucin infecté est entré en contrebande dans le pays. La maladie se transforme en une souche de grippe, et la petite ville de Cedar Creeks est placée sous la loi martiale alors que l’infection se propage rapidement.

Bien que basé sur le livre de fiction de Richard Preston The Hot Zone, le film prend beaucoup de grandes libertés au nom de l’héroïsme cinématographique – c’est une pandémie hollywoodienne de bout en bout. Mais il divertit avec une distribution talentueuse, dont Dustin Hoffman, Cuba Gooding Jr. et René Russo. Il y a aussi une scène emblématique dans une salle de cinéma qui, là où ils ne sont pas déjà fermés, vous ferait réfléchir à deux fois avant de visiter le multiplex.

Disponible en streaming aux États-Unis: Netflix

Royaume-Uni: location payante

Canada: Location payante

Australie: Location payante

Douze singes (1995)

(Crédit d’image: Amazon)

Quelqu’un savait-il quelque chose que nous ignorions? Il y a eu deux films pandémiques liés aux singes en 1995, celui de Terry Gilliam. Twelve Monkeys est un fantastique de science-fiction dystopique qui se déroule dans la Philadelphie post-apocalyptique en 2035. Comme la majeure partie de l’humanité a été anéantie par un virus en 1996, les habitants restants de la Terre vivent sous terre. Bruce Willis est Cole, un détenu qui se porte volontaire pour remonter le temps dans l’espoir de réduire sa peine et de trouver la cause du virus. Mais le passé s’avère plus déroutant que l’avenir.

Les angles de caméra de Gilliam-esque et le design de production époustouflant sont impressionnants, en particulier une Philly désolée envahie par les animaux. Pendant ce temps, Brad Pitt a décroché sa première nomination aux Oscars du meilleur second rôle en tant que Jeffrey Goines: détenu et chef de l’armée des douze singes. C’est une performance atypique qui est profondément absorbante, tous les tics nerveux et une lueur folle dans ses yeux.

Disponible en streaming aux États-Unis: FuboTV et Amazon Showtime

Royaume-Uni: non disponible

Canada: Amazon Prime Vidéo et Crave Starz

Australie: Location payante

Le dernier homme sur terre (1964)

(Crédit d’image: YouTube)

Le roman de 1954 de Richard Matheson, I Am Legend, a engendré trois adaptations. Last Man on Earth a été le premier en 1964 – avec la légende de l’horreur Vincent Price – suivi de The Omega Man en 1971 et du blockbuster Will Smith en 2007. La version de 1964 est sans doute la meilleure. Elle tourne autour de la routine monotone du docteur Robert Morgan qui, à la suite d’une peste virulente, lui a laissé le dernier humain vivant.

Bien que plutôt daté et à petit budget, c’est une représentation évocatrice de la solitude écrasante, avec Morgan patrouillant dans les rues pendant la journée pour tuer les morts-vivants infectés, pour rentrer seul la nuit pour se barricader contre les hordes de vengeance.

Disponible en streaming aux États-Unis: Amazon Prime Video et Hoopla

ROYAUME-UNI: Amazon Prime Video

Canada: Amazon Prime Video

Australie: Kanopy et Amazon Prime Video

Ça vient la nuit (2017)

(Crédit image: Netflix)

Un autre joyau de la société de production A24 (Hereditary, The Witch), ce thriller d’horreur est plein d’effroi à feu lent. Au lendemain d’une contagion planétaire, une famille isolée existe au fond des bois jusqu’à ce qu’une poignée de survivants se croisent – le père Will, la mère Kim et leur fils Andrew. Bien que méfiants au départ, ils acceptent de partager les ressources et commencent à créer des liens. Mais, après une série d’incidents étranges, des soupçons commencent à émerger que peut-être l’un d’eux ne va pas bien après tout.

Avec Joel Edgerton, Carmen Ejogo et Kelvin Harrison Jr., c’est une sombre vision de la vie après une pandémie majeure. Les peurs familiales des infections prennent vie dans des visions cauchemardesques – des morts malades revenant à la vie – tandis que le film dégage une atmosphère de claustrophobie moite. Ne vous attendez pas à une fin heureuse!

Disponible en streaming aux États-Unis: Netflix et Kanopy

Royaume-Uni: location payante

Canada: Location payante

Australie: Kanopy

L’hôte (2006)

(Crédit image: Netflix)

Avant que Bong Joon-ho n’entre dans l’histoire en 2020 – devenant le premier sud-coréen à remporter un Academy Award avec Parasite (2019) – il a réalisé ce film monstre avec une petite touche sociopolitique.

Comme The Crazies, le film montre que l’humanité sème sa propre destruction lorsqu’un pathologiste américain demande à son collègue coréen de déverser du formaldéhyde dans la rivière Han. Quelques années et beaucoup de poissons morts plus tard, une gigantesque créature amphibie émerge, attaquant les résidents locaux et kidnappant une jeune fille appelée Hyun-seo. Alors que les militaires arrivent pour mettre la zone en quarantaine, ils déclarent que non seulement le mutant est dangereux, mais qu’il est également porteur d’un virus inconnu.

Mettant en vedette l’homme principal de Parasite, Song Kang-ho, The Host est une explosion – pleine d’humour, de sensations fortes et d’action à couper le souffle.

Disponible en streaming aux États-Unis: Chaîne Roku et Hoopla

Royaume-Uni: location payante

Canada: Hoopla

Australie: Location payante

28 semaines plus tard (2007)

(Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Ces scènes infâmes de Cillian Murphy marchant dans un Londres abandonné dans 28 jours plus tard (2002) semblent étrangement prophétiques dans le sillage du coronavirus. La suite de 2007 commence cependant après l’éclosion du virus de la rage, avec la mort infectée de la faim et l’OTAN instiguant une zone de sécurité dans la capitale.

Un certain degré de normalité est revenu à la vie quotidienne et nous avons découvert un nouvel ensemble de personnages: Don (Robert Carlyle), ses enfants Tammy et Andy et Scarlet (Rose Byrne), médecin militaire de l’armée américaine. Mais, après le voyage mal avisé des enfants à la recherche de leur mère – présumée morte – ces sanglants zombies aux pieds de flottes provoquent à nouveau le carnage.

C’est un film vif et brutal que le New York Times a qualifié de «terriblement terrifiant», avec une fin sombre qui implique que les infectés ont atteint les côtes européennes. Le sens du film. Le battage publicitaire avant le lancement a vu un signe de danger biologique projeté sur les falaises blanches de Douvres, déclarant: «contaminé, restez à l’écart».

Disponible en streaming aux États-Unis: location payante uniquement

Royaume-Uni: location payante

Canada: Location payante

Australie: Foxtel maintenant

Le jour des morts (1985)

(Crédit d’image: Kanopy)

Bien que moins bien considéré que les deux premières entrées de Romero dans la série The Dead, Day of the Dead capture bien le sens que, dans un monde où les zombies sont plus nombreux que les humains 400000 pour 1, il n’y a plus nulle part où courir.

La horde de zombies envahissante prend largement place à la dynamique tendue des survivants restants, qui résident dans une installation souterraine. Il s’agit notamment du Dr Sarah Bowman; un scientifique surnommé “Frankenstein”, et un groupe de soldats dirigés par le capitaine Rhodes, de plus en plus déchaîné. La logique scientifique vient à bout avec la force militaire et bientôt la plus grande menace pour leur existence semble être l’autre.

Initialement surnommé “ Autant en emporte le vent des films de zombies ” (avant que son budget ne soit divisé en deux), il s’agit d’un film zombie avec des cerveaux (et beaucoup, beaucoup de tripes) et un suivi digne de l’exploration continue de Romero de l’effondrement de la société.

Disponible en streaming aux États-Unis: Max Go et Flix Fling

Royaume-Uni: location payante

Canada: Tubi TV et Flix Fling

Australie: Amazon Prime Video et Kanopy

Zombieland (2009)

(Crédit image: Netflix)

Pour finir sur une note plus légère et prouver que les pandémies ne sont pas toutes condamnées, nous avons Zombieland, un Zom-Com dans la même veine que Shaun of the Dead.

Mettant en vedette Jesse Eisenberg dans le rôle de Columbus et Woody Harrelson dans le rôle de Tallahassee, ce sont deux survivants dépareillés: l’un a un ensemble complet de règles pour rester en vie («Règle 22: En cas de doute, sachez comment sortir»), tandis que l’autre est le plus heureux de manger des Twinkies et botter le cul. Sur leurs chemins séparés à travers le pays, leur trajectoire change quand ils tombent avec deux sœurs streetwise, jouées par Emma Stone et Abigail Breslin, et se retrouvent à Pacific Playland.

C’est une approche rafraîchissante et irrévérencieuse du genre, avec un caméo surprise pour plaire à tous les fans de comédie des années 80. Et, en plus du sanglant et des éclats de rire, il parvient également à accueillir des moments romantiques et sincères.

Disponible en streaming aux États-Unis: location payante uniquement

ROYAUME-UNI: NowTV et Sky Go

Canada: Netflix et Crave Starz

Australie: Netflix

Comment diffuser ces films pandémiques à l’étranger

Nous avons répertorié où regarder cette sélection de films aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Mais si vous êtes loin de chez vous et que vous découvrez qu’il n’y a aucun moyen de les regarder (votre flux habituel est susceptible d’être géo-bloqué à l’étranger et même Netflix n’a pas tous les films dans chaque région), alors vous devrez téléchargez un VPN pour changer votre adresse IP sur un serveur dans le pays où elle est diffusée – c’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît!

Tout d’abord, prenez le meilleur service – nous pensons que c’est ExpressVPN, grâce à sa vitesse, sa sécurité, sa simplicité d’utilisation et son superbe service client. ExpressVPN dispose également d’une garantie de remboursement de 30 jours et vous pouvez acheter un plan annuel pour une remise de 49% et 3 mois supplémentaires GRATUITS.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez ensuite regarder facilement le film de votre choix à peu près partout dans le monde.

