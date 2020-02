Le tournage de Suicide Squad se termine, James Gunn célèbre avec son équipage Photo

The Suicide Squad a enveloppé la photographie principale, et le réalisateur James Gunn s’est rendu sur Instagram pour célébrer. Le Suicide Squad sert de suite à Suicide Squad, qui a été publié en 2016, et devrait être la continuation du récit DCEU. Margot Robbie est de retour pour plus d’action en tant que Harley Quinn, et les autres membres de la distribution de retour incluent Joel Kinnaman comme Rick Flag et Viola Davis comme Amanda Waller. Idris Elba et John Cena ne sont que quelques-uns des nombreux nouveaux ajouts à la franchise.

James Gunn a remplacé le réalisateur David Ayer, qui, malgré son expérience frustrante avec le premier film, a exprimé sa totale confiance en Gunn en tant que nouveau capitaine du navire. Après avoir été renvoyé de la réalisation de Guardians of the Galaxy Vol. 3 par Marvel pour certains tweets inappropriés qu’il a faits il y a des années, Gunn a pris le film DC comme son prochain projet. Depuis lors, Marvel a réengagé Gunn pour écrire et diriger les troisièmes Gardiens, mais il ne devrait commencer qu’après avoir terminé The Suicide Squad.

James Gunn s’est rendu sur son Instagram pour annoncer la fin du tournage sur The Suicide Squad. Il a posté une image montrant le logo de The Suicide Squad au-dessus d’une photo du casting complet et de l’équipe. Dans son message, Gunn a fait référence à la mort de son père et de son chien, survenue pendant le tournage. Il a également noté le “professionnalisme, le talent, la compassion et la gentillesse” de son équipe, en disant: “vous êtes pourquoi je fais des films”.

James Gunn a toujours eu de bons antécédents avec ses acteurs et son équipe. Cela s’est avéré particulièrement vrai l’année dernière lorsque son implication dans Guardians of the Galaxy Vol. 3 semblait être terminé. Les acteurs, comme Chris Pratt et Dave Bautista, ont exprimé leur soutien au cinéaste. Ils ont demandé à plusieurs reprises que Gunn soit remis sur le projet, Bautista menaçant même de démissionner.

Suicide Squad a laissé un mauvais goût dans la bouche du public après sa sortie. David Ayer et Jared Leto n’ont certainement pas aidé la question car ils se sont prononcés contre les restrictions créatives imposées par Warner Bros. Il sera intéressant de voir comment un réalisateur comme Gunn, qui apporte une perspective si différente à ses films, réécrit l’opinion du public sur cette franchise. Tous les signes indiquent une production en douceur, et cette publication Instagram ne fait que soutenir cela. C’est encore une longue attente pour que les fans voient The Suicide Squad, qui ne sortira pas en salles avant le 6 août 2021.

