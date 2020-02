Le tournage de «The Matrix 4» a fondamentalement transformé le centre-ville de San Francisco en zone de guerre – .

“Méfiez-vous”, lit le grand avertissement sur un panneau blanc se tenant près d’un coin de rue particulier au centre-ville de San Francisco. “Avions volant à basse altitude et simulations de tirs dans la région.”

Les résidents et les visiteurs de San Francisco, à ce jour, s’habituent à l’idée qu’un des films de science-fiction les plus attendus – le quatrième volet tant attendu de la franchise Matrix – tourne maintenant dans la ville, quelque chose qui donne des tonnes aux gens d’opportunités pour apercevoir (et un selfie avec) la star Keanu Reeves. En effet, cela devient un peu un sport non seulement pour les résidents mais aussi pour les visiteurs des villes et des États voisins, avec au moins un couple de Pacifica disant à une équipe de presse locale qu’ils sont venus pour essayer de repérer la star. Pour d’autres, cependant, ce sont les hélicoptères et les explosions, qui ont transformé le centre-ville de la ville en une fausse zone de guerre, qui ont été tout aussi mémorables.

Les gens ont posté un flot de clips vidéo sur les réseaux sociaux ces derniers jours illustrant l’excitation et l’action d’effets spéciaux palpitantes qui se déroulent tout autour d’eux, comme quelques articles récents dans lesquels des explosions effrayantes et un hélicoptère volant à basse altitude peuvent être vu:

Selon tous les témoignages, Keanu (qui est de retour pour représenter Neo dans Matrix 4) a eu la gentillesse de poser avec des fans qui l’ont arrêté dans la ville, où le tournage a commencé plus tôt ce mois-ci. Le tournage devrait se poursuivre tout au long de cet été, après quoi la post-production commencera afin que le film puisse être terminé à temps pour sa date de sortie prévue le 21 mai 2021.

Ce sera amusant de regarder des images fixes continuer à couler pendant que les gens partagent ce qu’ils capturent de première main, mais pour mon argent, presque rien ne dépassera ce morceau de séquences ces derniers jours – l’observation de deux cascades doubles remplaçant Keanu et Carrie- Anne Moss (qui incarne l’amour de Neo, Trinity). La paire peut être vue ci-dessous sautant d’un gratte-ciel de 43 étages à l’intersection des rues Montgomery et Market à San Francisco. L’un des cascadeurs saisit la main de l’autre avant de s’arrêter dans les airs et d’être lentement remonté et remis en place au sommet de la tour.

Source de l’image: Warner Bros / Village Roadshow Pictures / Kobal / Shutterstock

