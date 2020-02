Le tournage de «The Matrix 4» se termine à San Francisco avec des explosions, des voitures accidentées et des lampes fondues – .

Cela a été une scène assez surréaliste et vaguement dystopique au centre-ville de San Francisco au cours des deux dernières semaines alors que le tournage se poursuit sur le tournage de Matrix 4, avec des résidents de la région régulièrement accueillis par des sites terrifiants qui sont désormais devenus monnaie courante. Des choses comme des hélicoptères volant à basse altitude, des tirs simulés, des explosions palpitantes, des stars de cinéma visibles au milieu des décombres, et bien plus encore.

Alors que le tournage se termine à San Francisco avant que les équipes et les acteurs ne se préparent à passer à de nouveaux endroits dans les prochains jours, certaines des séquences les plus dramatiques à ce jour ont émergé des fans et des résidents de la région assez abasourdis par ce qu’ils voient. En effet, ces derniers jours ont vu la vue d’hélicoptères d’apparence menaçante planant au ras du sol, des explosions qui ont renversé et détruit des voitures, et même la chaleur de ces explosions qui ont fait fondre les lampadaires à proximité. “Nous venons de voir le plastique qui était tout fondu, donc nous ne savions pas ce qui se passait”, a déclaré Encar Orozco du mobilier urbain JCDecaux à un média local. “Nous avons appelé notre manager et nous avons découvert que c’était une explosion pour le film.”

Pendant le tournage d’une scène particulièrement dramatique, une employée de bureau à proximité a déclaré à un journaliste qu’elle s’inquiétait un peu car l’action se rapprochait un peu trop de son immeuble pour plus de confort. “Quand j’ai regardé par la fenêtre et réalisé que l’hélicoptère était si proche, je me suis dit:” Oh, j’espère que nous n’avons pas une situation de Die Hard ici où il frappe le bâtiment “, a déclaré Carol Dickerson. “Mais non, ils étaient vraiment en sécurité.”

Pendant ce temps, dans les images ci-dessous publiées sur Twitter par une personne qui s’identifie comme responsable des événements et des programmes LinkedIn, elle dit qu’elle était si proche de l’action qu’elle pouvait sentir la chaleur de l’explosion. Et vers la fin de ce clip, après l’explosion, vous pouvez entendre quelqu’un hors caméra crier: «Whoaaaaa! DAMN, c’était cool! “

Dans le même ordre d’idées, une autre série d’images publiées sur les réseaux sociaux révèle les séquelles d’une récente fusillade Matrix 4 et montre à quel point les explosions et les effets spéciaux que certains habitants de la région se sont retrouvés ces derniers jours.

Un tweeter qui s’identifie comme analyste principal des médias sociaux chez Twitch a publié lundi quelques séries d’images dramatiques, y compris celles que vous pouvez voir ci-dessous qui montrent les dommages causés par la chaleur des explosions ayant fondu les lumières à proximité. Des voitures endommagées qui sentaient encore le feu ont également été disposées à proximité.

Pour rappel, ce dernier opus de la franchise Matrix devrait sortir en salles le 21 mai 2121. Le casting comprend Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, revenant jouer Neo et Trinity, respectivement, ainsi que les acteurs Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff, entre autres. Lana Wachowski est de retour pour diriger le film en plus de le produire avec Matrix Reloaded et le producteur exécutif de Matrix Revolutions Grant Hill.

