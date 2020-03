le tournage est déjà terminé, voici ce que le créateur annonce

Sur la plateforme de Netflix l’une des séries télévisées qui a rencontré un grand succès est Les aventures terrifiantes de Sabrina, une série télévisée basée sur la série de bandes dessinées du même nom. La fiction se déroule dans la ville de Riverdale et raconte l’histoire d’une jeune femme qui a apparemment une vie de routine, Sabrina Spellman. En réalité, la fille est une demi-sorcière qui doit prêter allégeance à Satan et prendre des décisions importantes.

Bref, une histoire qui a fasciné de nombreux utilisateurs qui utilisent le service de plate-forme car il se concentre également sur les problèmes des adolescents, les premiers amours et les premières jalousies. À ce jour, il y a trois saisons et une spéciale à l’occasion des vacances de Noël, mais on parle déjà de quatrième saison à venir.

La quatrième saison de Sabrina pourrait également arriver cette année: voici les actualités

Les aventures terrifiantes de Sabrina s’efforcent continuellement d’offrir aux utilisateurs de nouveaux épisodes et, en fait, le tournage de la quatrième saison est déjà terminée. Les fans ont été informés via le compte Instagram officiel de la série télévisée via un post écrit et publié par le protagoniste de la série, Sabrina Spellman, interprété par Kiernan Shipka.

Certains détails proviennent directement du créateur de la série télévisée, Roberto Aguirre Sacasa, qui lors d’une interview a annoncé: “Dans cette quatrième saison, nous explorons l’horreur Lovecraftienne inhérente à ces anciens et l’idée de la peur et de la terreur primordiales. Ce que j’ai adoré dans la saison 3, c’était de voir le père Blackwood recommencer à construire la villa d’une manière vraiment folle. Je suis heureux quand il fait des problèmes et j’aime son histoire dans la saison 4, où il accumulera encore plus de puissance. »