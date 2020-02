le tournage est presque terminé, il y a des nouvelles sensationnelles

Suburra, la série télévisée à succès Netflix, est sur le point de voir le tournage de la troisième saison terminé. Cette nouvelle série verra probablement le jour après l’été de cette 2020 et sera, sauf pour les rebondissements sensationnels, la dernière saison de ce qui est la première série télévisée italienne de Netflix. L’intrigue des débuts est maintenant connue de tous, en particulier pour les fans les plus passionnés. Un cadre qui nous ramène à il y a environ une décennie, avec un bataille sans retenue entre les politiciens corrompus, l’église et le crime organisé pour l’attribution d’un terrain attrayant sur le front de mer romain qui se prolonge ensuite, dans la deuxième saison, à la volonté de s’imposer directement sur l’ensemble de la capitale.

La troisième saison est un retour sensationnel

La troisième saison, qui comme nous l’avons dit semble être la dernière, verra selon toute probabilité le retour d’Adam Dionisi, l’acteur qui représente sérieusement Manfredi Anacleti, roi des gitans. L’acteur avait été tenu à l’écart du match lors de la deuxième saison en raison de problèmes de justice après l’attaque de son ex-petite amie. Maintenant que tout semble résolu, il reviendra de faire partie de la série avec un rôle prédominant dans cette troisième saison. Tout cela se traduira par de graves ennuis pour Spadino, convaincu qu’il a son royaume en main et qu’il a toute liberté dans ses affaires aux côtés d’Aureliano. Nous verrons donc quelles seront les implications et quelles réflexions aura le retour de Manfredi sur l’équilibre de la ville. Nous devons juste attendre et voir, mais nous sommes sûrs qu’avant la sortie de la troisième saison, d’autres rumeurs sensationnelles feront surface et nous, de nos pages, serons absolument prêts à vous en parler.