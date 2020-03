le tournage est suspendu, un acteur positif à Covid-19

La série télévisée The Witcher disponible sur Netflix cela a été un succès incroyable et à ce jour les utilisateurs qui utilisent son service ne font qu’attendre un Deuxième Saison.

Les confirmations de la deuxième saison sont arrivées en novembre dernier et le tournage aurait dû commencer déjà en février de cette année, mais actuellement aussi The Witcher se trouve dans la liste des séries télévisées suspendues en raison de Covid -19. Malheureusement, pour s’adapter à de nouveaux directives c’est aussi le monde du cinéma et il s’agit certainement de choix nécessaires pour limiter la propagation de ce virus. La mauvaise nouvelle ne s’arrête pas encore car même un acteur de la distribution s’est révélé positif à Covid -19, Kristofer Hivju connu pour sa participation à la série télévisée Le jeu des trônes.

The Witcher 2: voici tous les détails sur les nouveaux épisodes

Sur les nouvelles concernant Deuxième Saison certains acteurs qui font partie de la distribution sont déjà connus dans la série télévisée. Comme prévu précédemment, avec les autres acteurs, il est ajouté Kristofer Hivju même s’il ne passe pas un bon moment maintenant à cause du virus.

Le casting ajoute également: Carmen Laniado qui joue le personnage de Violet, Paul Billion et Yasen Atour qui jouent le rôle de deux Witchers (Lambert et Coen); Agnes Bjorn qui joue Vereena, Thue Ersted Rasmussen comme Eskel, Mecia Simson sous le couvert de Francesca et enfin Aisha Fabienne Ross qui joue le rôle de Lydia.

Quant au date de sortie officielle il est encore trop tôt pour le savoir, mais selon certaines rumeurs de couloir, il pourrait arriver dans les premiers mois de l’année suivante.