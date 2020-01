Le tournoi Super Smash Bros.Ultimate d’Evo Japan a eu plus de 1000 no-shows

Plus de 1 000 participants inscrits ne se sont pas présentés au Super Smash Bros.Ultimate tournoi à Evo Japan cette année. Evo Japan 2020 se déroule en ce moment, après avoir commencé hier, et devrait se terminer le soir du 26 janvier.

Souvent appelé par les fans “le Super Bowl des jeux de combat”, le tournoi annuel Evolution est un incontournable de la communauté des jeux de combat aux États-Unis depuis des années. Cependant, Evo Japan est un phénomène relativement récent – le premier tournoi a eu lieu en 2016. Il se déroule chaque année depuis, mais la programmation de Evo Japan est généralement un peu différente de la programmation américaine. Des titres qui ne sont pas aussi compétitifs au Japon (comme Super Smash Bros.) ont été omis du tournoi dans le passé. 2020 marque la première année où un jeu Smash est apparu à Evo Japan, mais il semble déjà avoir des problèmes.

Connexes: Super Smash Bros.Ultimate ajoutera 6 autres personnages DLC dans Fighters Pass Vol. 2

Selon un rapport traduit de Dot Esports, environ 1169 sur 2988 inscrits au total ne se sont pas présentés pour participer à leurs matchs de poule pour Super Smash Bros.Ultimate à Evo Japan 2020. Cela représente près de 40% des participants originaux. Bien sûr, cela a entraîné un grand nombre de disqualifications et “a laissé la plupart des 256 tranches du premier jour avec quatre joueurs obtenant des adieux au premier tour en raison d’un manque de concurrents.” Cela fait de Smash Ultimate le jeu avec le plus de disqualifications de loin, mais il reste encore plus qu’assez de concurrents pour que le tournoi se poursuive normalement.

Le rapport souligne “plusieurs facteurs” qui ont contribué à toutes les absences. Avant tout, Evo Japan est un tournoi à entrée libre – contrairement à son homologue nord-américain, qui oblige les joueurs à payer un droit d’entrée pour réserver une place dans les pools. En conséquence, de nombreux entrants d’Evo Japan n’avaient aucune incitation financière à se présenter. Deuxièmement, l’inscription à l’événement a été clôturée plus tôt que prévu parce que “l’organisateur du tournoi devait mettre un plafond à Smash en raison de l’ampleur de la vague initiale d’inscriptions”.

Il semble que tout ce snafu s’est produit en raison de la réglementation souple d’Evo Japan, et non en raison de quoi que ce soit à voir avec le jeu lui-même. De nombreux fans peuvent être contrariés par les récentes annonces de Smash Ultimate, mais ils ne sont certainement pas si contrariés. Avec un peu de chance, le reste du tournoi se poursuivra sans heurts, et bon nombre des meilleurs joueurs du Japon sont toujours en compétition pour le grand prix Evo, ce qui en fait beaucoup de passionnant Super Smash Bros.Ultimate matchs à venir.

Suivant: Super Smash Bros.Ultimate est le jeu de combat le plus vendu de tous les temps

Source: Dot Esports