Le tout nouveau produit phare d’Android ressemble au Galaxy S20, mais coûte des centaines de moins – .

Nous ne savons pas pourquoi la version Galaxy S20 la plus abordable de Samsung est si chère, à partir de 999 $ aux États-Unis où seules les versions 5G sont en vente. Le S20 le moins cher coûte 300 $ de plus que l’iPhone 11 le moins cher, le téléphone qui a dépassé chacun de ses rivaux depuis sa première sortie en septembre. La stratégie de tarification de Samsung n’a aucun sens, d’autant plus que son récent rapport sur les bénéfices a montré une baisse continue de son activité mobile, et les analystes ne s’attendent pas à ce que les ventes de S20 aident la société à inverser la tendance. Cela ne veut pas dire que le S20 est un mauvais appareil. Vous obtiendrez un excellent matériel qui va à l’extrême sur l’Ultra et des systèmes de caméras renforcés sur les trois modèles. Les téléphones ont fière allure et se sentent bien, en particulier le plus petit des trois. Mais si vous voulez un téléphone avec des spécifications haut de gamme 2020, une connectivité 5G, une charge ultra-rapide et un design de type Galaxy S10 à un prix encore moins cher que l’iPhone 11, nous avons juste l’appareil pour vous. Et avant de demander, non, ce n’est pas le OnePlus 8.

Certains d’entre vous connaissent peut-être déjà les téléphones Realme, bien que la société soit un nouveau venu dans l’industrie. Mais tout comme OnePlus, Realme appartient au même géant chinois, BBK Electronics, qui possède également Oppo. Le fait que le nouveau Realme X50 Pro prend en charge la technologie de charge 65 W SuperVOOC 2.0 devrait indiquer clairement qu’une sorte de technologie Oppo est impliquée. Et la technologie de charge de la batterie, qui est plus rapide que la charge rapide 25W / 45W de Samsung, n’est pas la seule fonctionnalité intéressante du Realme X50.

Le téléphone présente un design d’écran perforé comme le Galaxy S10 et S20, mais la double caméra selfie est placée dans le coin supérieur gauche plutôt que sur le côté droit ou au centre. C’est un panneau OLED de 6,44 pouces avec une résolution Full HD, un lecteur d’empreintes digitales à l’écran et un taux de rafraîchissement de 90 Hz – ce n’est pas aussi élevé que 120 Hz de Samsung, mais c’est toujours mieux que la plupart des téléphones.

Le matériel correspond au plan directeur pour les produits phares Android 2020. Nous envisageons une puce Snapdragon 865 avec connectivité 5G, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5, jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.0, une batterie de 4200 mAh et un système de caméra multi-objectifs. La caméra arrière est dotée de quatre capteurs, dont un primaire de 64 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et des capteurs de profondeur. L’appareil photo prend également en charge le zoom optique 5x et le zoom hybride 20x. À l’avant, il y a une caméra selfie de 32 mégapixels et un capteur ultra-large de 8 mégapixels.

Le combiné n’a pas de prise casque, tout comme le Galaxy S20 et d’autres produits phares qui ont suivi l’exemple d’Apple. Et comme tous les téléphones OnePlus, il ne prend pas en charge la charge sans fil, et il ne propose pas de résistance à l’eau / à la poussière.

Commençant à environ 555 $ et allant jusqu’à 625 $ selon le tweet ci-dessus, le Realme X50 sera d’abord lancé en Chine, en Europe et en Inde, c’est donc votre meilleur pari pour le trouver en magasin. Les importateurs y mettront sans aucun doute bientôt la main. C’est le genre de prix agressif que même la prochaine série OnePlus 8 aura du mal à battre.

