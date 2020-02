Le tout nouveau Razr de Motorola est incendié dans un premier examen – .

Lorsque le Motorola Razr d’origine est arrivé sur le marché en 2004, l’impact a été immédiat et prononcé. Bénéficiant d’un design incroyablement mince, le Razr était remarquablement élégant et est rapidement devenu quelque chose d’un phénomène. Le Razr deviendrait l’un des téléphones mobiles les plus vendus de l’histoire, bien que l’appareil ne soit finalement devenu qu’une relique une fois que l’iPhone a inauguré une nouvelle ère d’innovation pour les smartphones.

Avance rapide jusqu’en 2020 et Motorola espère tirer parti de la nostalgie associée au nom Razr avec un nouveau smartphone pliable qu’il appelle – oui, vous l’avez deviné – le Razr.

En tant qu’utilisateur de longue date de l’iPhone, je peux certainement admettre que le design Razr – qui se replie sur lui-même verticalement par opposition à horizontalement – semble quelque peu intrigant. Surtout à une époque où les versions successives de smartphones comme Apple, Google et Samsung sont devenues itératives, je pense que c’est agréable de voir certaines entreprises essayer de proposer quelque chose de nouveau et d’original.

La mise en garde à cela, cependant, est qu’être nouveau et original ne donne pas toujours lieu à un téléphone que toute personne sensée voudrait utiliser. Le Galaxy Fold de Samsung est un parfait exemple de cette dynamique en jeu.

Cela dit, est-il possible que le Motorola Razr de nouvelle génération réussisse là où le Galaxy Fold a échoué? Est-il possible que le Motorola Razr prouve qu’il existe un marché viable pour les smartphones pliables?

Eh bien, les premières critiques semblent indiquer que la réponse à cette question est un non catégorique. Le plus important, c’est que même les passionnés d’Android ne semblent pas être séduits par l’appareil.

À titre d’exemple, une nouvelle critique de Motorola Razr sur DroidLife classe l’appareil comme «le téléphone le plus désagréable que j’ai utilisé».

Dès le départ, la revue note que le Razr manque d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont presque devenues standard sur un smartphone moderne.

Le Razr a une petite batterie, un écran basse résolution, une seule caméra sans un ensemble approprié de fonctionnalités et un manque d’intérieurs haut de gamme qui alimentent les téléphones beaucoup moins chers. Ce n’est pas une chose que les gens ont demandée. Les entreprises ne fabriquent pas d’énormes téléphones avec des technologies sur technologie qui coûtent 1 000 $ parce qu’elles pensent que les gens pourraient être intéressés. Les gros téléphones avec tout sont ce qui se vend. Les petits téléphones manquant dans toutes les principales catégories de fonctionnalités des smartphones avec des prix au nord des meilleurs téléphones du marché ne sont pas une idée qui a fait ses preuves. Eh bien, c’est probablement parce que personne n’était assez fou pour l’essayer jusqu’à présent.

C’est une évaluation sévère mais juste. Et le fait est que le Razr coûte 1500 $. Et oh oui, avons-nous mentionné qu’il s’agit d’une exclusivité Verizon?

Cela dit, la simple réalité est que l’attrait sous-jacent du Razr est son facteur de forme unique. Malheureusement, la conception pliable du Razr laisse beaucoup à désirer également.

Vous savez ce que j’ai réalisé dans la première heure de possession du Motorola Razr? Déplier un petit téléphone pour révéler un téléphone normal n’est pas quelque chose que je veux faire des dizaines de fois par jour. Parce que le Razr n’est même pas facile à déplier. Sa charnière est si serrée (oui, elle fait des bruits étranges) qu’elle ne se contente pas de s’ouvrir facilement comme un vieux téléphone à clapet. Cela signifie également que vous ne pouvez pas facilement le rabattre sans appliquer une bonne pression. Ce n’est pas un pliable à une main, même si la taille du téléphone le suggère. Donc, la tâche d’entrer dans le Razr n’est pas simple et nécessite des efforts que vous n’avez peut-être pas réalisé que vous n’aviez pas demandés avant de vous les remettre.

La critique complète de Razr sur DroidLife est absolument cinglante et vaut bien une lecture si vous envisagez de laisser tomber 1 500 $ sur un appareil qui pourrait apparemment entrer dans l’histoire comme un flop épique.

Pour une prise quelque peu opposée, vous pouvez également consulter cette revue Razr de CNET. Ce n’est pas nécessairement un examen élogieux, et si quoi que ce soit, les principaux points positifs de l’appareil semblent se concentrer uniquement sur le facteur de forme.

Source de l’image: Verizon

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

