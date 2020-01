Le tracker Chipolo ONE est annoncé avec une batterie de deux ans, des alertes hors abonnement sans limite

Au cours des dernières semaines, j’ai utilisé le nouveau tracker d’objets Chipolo ONE en remplacement de mon ancien tracker Tile récemment décédé (j’avais l’un de ceux avec une batterie non remplaçable). Chipolo ONE est lancé aujourd’hui avec un certain nombre de fonctionnalités qui méritent d’être considérées par rapport à ses concurrents. Malgré les rumeurs de la sortie d’AirTag par Apple en 2020, Chipolo ONE est un outil de suivi des articles abordable qui mérite d’être vérifié.

Les outils de suivi des objets ont un seul objectif: vous aider à retrouver quelque chose que vous avez perdu. Pour moi, ce sont toujours mes clés. Je ne sais pas vraiment pourquoi je les perds, mais je le fais. Je les perds surtout à la maison. Dans les quelques jours entre la mort de ma Tile et la réception du Chipolo ONE, je les ai perdus trois fois. Puisque je me gare dans le garage, vous pensez que je ne me souviens pas de les laisser dans la voiture, mais je ne le fais pas.

Alors qu’est-ce qui rend Chipolo ONE différent des autres trackers d’objets? L’essentiel est que toutes les fonctionnalités soient incluses dans le prix d’achat. Pour seulement 25 $, vous obtenez des notifications hors de portée (un rappel que vous avez peut-être laissé vos clés quelque part), une bague de 120 dB, une batterie remplaçable de deux ans, le partage illimité de votre Chipolo ONE avec n’importe qui, l’intégration avec la communauté Lost & Found et l’intégration avec Siri, Alexa et Google Assistant. L’essentiel avec lequel je suis sorti est que les alertes hors limites sont disponibles dans le cadre du prix d’achat standard. Avec de nombreux autres fournisseurs, ces fonctionnalités nécessitaient un abonnement continu. Chipolo a passé beaucoup de temps à s’assurer que ses alertes de portée ou de portée ne donnent pas de faux positifs. Ils tirent parti du Wi-Fi, du Bluetooth et des logiciels d’apprentissage intelligents pour identifier, au cas par cas, si vous avez réellement laissé votre article derrière

La portée du Chipolo ONE peut s’étendre jusqu’à 200 pieds, mais cela dépend aussi de votre environnement (les murs peuvent limiter la portée). D’après mon expérience, la seule fois où je n’ai pas pu trouver mes clés, c’est le moment où je les ai accidentellement laissées dans la voiture dans l’allée. L’une des choses que j’ai vraiment appréciées à propos de l’appareil est le degré de polissage de l’application iPhone au quotidien. Il ne m’a jamais écrasé et il a une interface utilisateur bien pensée. Mon collègue Michael Potuck a fait l’expérience de Chipolo lorsqu’il a examiné le portefeuille compatible Siri d’Ekster qui utilise une carte Chipolo mince personnalisée à énergie solaire.

«Nous construisons des produits pour donner à chaque article le pouvoir d’être trouvé, ce qui facilite la vie des gens et les soutient de manière abordable et collaborative. Notre communauté sait que les articles les plus égarés sont les portefeuilles, les clés et les téléphones extrêmement précieux; c’est pourquoi nous avons mis à jour notre gamme de produits pour améliorer les fonctionnalités que nous proposons à nos clients », explique Primož Zelenšek, PDG et co-fondateur de Chipolo.

Si vous êtes au CES, Chipolo présentera le Chipolo ONE avec ses produits existants au Sands Expo (Tech West), niveau 2, Hall A-D, numéro de stand: 44352. Chipolo ONE peut être acheté pour 25 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: