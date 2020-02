Le trafic Web total dans le monde a augmenté en 2019

Un nouveau rapport de SimilarWeb a révélé que la navigation Web mobile a entraîné une augmentation globale du trafic Web l’année dernière tandis que le trafic sur les ordinateurs de bureau continue de baisser.

Le rapport 2020 sur l’état du numérique de la société d’analyse Web a été compilé à partir des données recueillies de janvier 2017 à décembre 2019 et le trafic Web de bureau, le trafic Web mobile et l’utilisation des applications Android ont tous été suivis.

Selon SimilarWeb, le trafic Web mobile a augmenté de 30,6% depuis 2017 tandis que le trafic sur les ordinateurs de bureau a diminué de 3,3% au cours de la même période. La société a également constaté que les visiteurs mobiles se comportent différemment de ceux des ordinateurs de bureau car ils ont tendance à rester sur les pages pendant des périodes plus courtes.

Le rapport de SimilarWeb montre que le trafic Web total de l’année dernière vers les 100 meilleurs sites a augmenté de 8% par rapport à 2018 et de 11,8% par rapport à 2017.

Trafic Web mobile ou de bureau

Alors que le trafic Web sur les ordinateurs de bureau a diminué, le trafic Web mobile continue d’augmenter et les utilisateurs préfèrent désormais visiter des sites couvrant des sujets tels que le contenu pour adultes, les jeux de hasard, la nourriture et les boissons, les animaux de compagnie et les animaux, la santé, la communauté, les sports et le mode de vie sur leurs smartphones. Au fil des ans, d’autres catégories ont également évolué pour devenir plus mobiles, notamment les actualités et les médias, les sites de véhicules, les voyages, les références, les finances et autres.

Cependant, les sites d’information perdent du trafic et le rapport de SimilarWeb a révélé que le trafic vers les 100 principales publications médiatiques a diminué de 5,3% en glissement annuel de 2018 à 2019 et de 7% depuis 2017.

L’augmentation du trafic mobile a également aidé les plus grands sites du Web à se développer et à renforcer leur position sur Internet. Les 10 premiers sites les plus importants ont enregistré un total de 167,5 milliards de visites mensuelles l’année dernière, soit une augmentation de 10,7% par rapport à 2018.

Google a vu une augmentation du trafic en raison de sa décision de consolider le trafic vers son domaine principal google.com, tandis que YouTube a également connu une croissance importante. Dans le même temps, Facebook a perdu 8,6% de son trafic rien que l’année dernière.

L’impact des smartphones et de nos modes de vie de plus en plus mobiles sur le trafic Web ressort clairement du rapport de SimilarWeb et cette tendance se poursuivra probablement dans les années à venir, car de plus en plus de personnes comptent sur les smartphones comme principaux appareils informatiques.

Via TechCrunch