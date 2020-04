le transfert de messages chute de 70%

Les limitations de la transmission des messages activées par WhatsApp début avril pour arrêter la propagation de fausses informations liées au coronavirus (COVID-19) sont entrées en vigueur. Dans une déclaration envoyée à TechCrunch, la société assure que la diffusion des messages “hautement transférés” sur la plateforme a chuté de 70% dans le monde au cours des dernières semaines.

Dans ce 70% des messages qui ont été transférés via WhatsApp toutes sortes de contenus viraux sont inclus, des vidéos d’humour habituelles aux canulars redoutés. Pour les identifier, WhatsApp surveille le nombre de fois que le même message est transmis par différents utilisateurs. Lorsque cela dépasse une certaine limite, la plate-forme le qualifie de “hautement retransmis” et, par conséquent, limite le transfert dudit message via le service. Une fois actifs, les utilisateurs peuvent continuer à transmettre ce message, mais uniquement à une seule personne, ce qui ralentit la diffusion du contenu et limite sa portée.

Quelques jours après avoir activé la limite susmentionnée, plusieurs réseaux sociaux ont commencé à émerger les théories qui ont assuré que WhatsApp censurait les messages critiques avec la direction du gouvernement espagnol. Des sociétés de vérification d’actualités telles que Newtral ou Maldito Bulo étaient également impliquées dans ces théories. Face à cette situation, les partis politiques tels que VOX ont commencé à promouvoir l’utilisation de Telegram comme alternative à WhatsApp, où les messages viraux peuvent être transmis sans aucune limite.

Quelques heures plus tard, WhatsApp Nié publiquement les théories susmentionnées. La société applique un cryptage point à point sur tous les messages envoyés via sa plateforme, afin que seuls les expéditeurs et les destinataires puissent connaître le contenu. La censure ne serait donc pas possible même si WhatsApp le souhaitait.

Ce Ce n’est pas la première fois que WhatsApp prend des mesures contre la propagation de fausses informations à travers sa plateforme. En 2019, la société a décidé de limiter le transfert de messages dans tous les pays du monde à un maximum de cinq personnes, ce qui a entraîné une baisse “de 25% du transfert de messages dans le monde”, selon un communiqué. .

