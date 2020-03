Le travail à domicile pourrait être une triple victoire pour Apple et son personnel

L’une des mesures les plus efficaces qu’une entreprise pourrait prendre dès maintenant pour limiter la propagation du coronavirus est d’encourager le travail à domicile.

Selon le CDC, les deux plus grands risques de transmission sont le contact étroit (défini comme à moins de six pieds) et les gouttelettes de toux et d’éternuements. Le travail de bureau semble presque sur mesure pour maximiser les risques de transmission…

Tout d’abord, des centaines de personnes travaillent ensemble huit heures par jour dans des bureaux très rapprochés et lors de réunions en personne.

Deuxièmement, il y a la pratique de plus en plus courante du bureau à chaud, où les gens touchent des surfaces – bureaux, clavier, souris, etc. – récemment utilisés par d’autres personnes. La transmission en surface a été identifiée comme une autre voie pour le virus.

Troisièmement, le travail de bureau rassemble encore plus de personnes dans une proximité encore plus étroite lorsqu’il s’agit de ceux qui se déplacent en transport en commun.

Le travail à domicile élimine les trois risques.

Certaines entreprises technologiques encouragent déjà cela. Twitter, par exemple.

À partir d’aujourd’hui, nous encourageons fortement tous les employés du monde entier à travailler à domicile s’ils le peuvent. Notre objectif est de réduire la probabilité de propagation du coronavirus COVID-19 pour nous – et le monde qui nous entoure. Nous fonctionnons avec une grande prudence et le plus grand dévouement à garder nos Tweeps en bonne santé.

Nous travaillons pour nous assurer que les réunions internes, toutes les mains et autres tâches importantes sont optimisées pour la participation à distance.

Microsoft, à Seattle et dans la Silicon Valley.

Nous recommandons à tous les employés occupant un emploi réalisable à domicile de le faire jusqu’au 25 mars. Prendre ces mesures assurera votre sécurité et rendra également le lieu de travail plus sûr pour ceux qui doivent être sur place. Veuillez informer votre responsable que vous travaillerez à domicile, afin que toutes nos équipes restent bien coordonnées.

Mais, comme pour toute autre chose, c’est Apple qui fait les gros titres. Si Apple publiait des directives similaires à son propre personnel non spécialisé, cela générerait une couverture médiatique importante et encouragerait d’autres entreprises à suivre son exemple.

Apple ne serait pas fan du travail à domicile

Vous vous attendez à ce qu’Apple soit particulièrement bien équipé pour que le personnel non spécialisé puisse travailler à domicile. L’entreprise fabrique les appareils les plus intégrés du marché et dispose des ressources financières nécessaires pour créer les systèmes internes dont elle a besoin.

Mais il n’est apparemment pas particulièrement favorable au travail à domicile. On dit que c’est en partie une chose historique. Steve Jobs a aimé les présentations, ce qui signifie que cette approche a filtré. Ses subordonnés directs demanderaient des présentations de leurs rapports, et ainsi de suite jusqu’aux ingénieurs qui proposeraient les idées en premier lieu. Mais ce n’est pas parce qu’il s’est toujours produit de cette façon qu’il doit continuer à le faire.

Il y a aussi un élément culturel. Apple parle souvent de susciter des idées lors de réunions fortuites. J’accepte que cela se produise, mais je suis profondément sceptique quant à la fréquence. À mon avis, ces jours-ci, il est plus probable que cela se produise à partir d’une remarque fortuite dans un salon de discussion, d’un fil de courrier électronique ou de la lecture de quelque chose sur le Web.

Enfin, il y a la fameuse approche de l’entreprise en matière de secret. On pense que seule une minorité du personnel est autorisée à retirer la propriété intellectuelle – comme le code et les graphiques CAO – hors site. Mais encore une fois, cela semble facilement soluble. Avec macOS permettant de chiffrer l’intégralité du SSD et les VPN pour se reconnecter au navire-mère, le travail à domicile semble tout aussi sûr pour travailler au bureau tant que vous ne transportez pas de prototypes physiques.

Le travail à domicile présente des avantages à plus long terme

En tant que personne qui travaille à domicile depuis de nombreuses années, je suis un grand fan, pour deux grandes raisons.

Premièrement, et le plus évidemment, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il n’est pas rare que les gens effectuent des déplacements d’une heure dans chaque sens, et certains sont encore plus longs. Si votre trajet vers votre bureau à domicile vous prend au lieu de 15 secondes dans chaque sens, cela représente un gain de temps considérable et beaucoup plus de temps avec votre famille. Le travail à domicile donnerait aux employés deux heures de plus par jour avec leur famille. Dix heures par semaine, soit l’équivalent de quarante jours de 12 heures par an.

Deuxièmement, la productivité. Quand je travaillais dans un bureau, beaucoup de temps a été perdu pour les réunions internes (pour la plupart inutiles), les interruptions de collègues pour des choses non urgentes, les distractions des environnements bruyants, etc. De plus, la fatigue causée par les déplacements fréquents. En travaillant à domicile, j’estime que je suis 30% plus productif.

Pour moi, l’un des rares avantages possibles de l’épidémie de coronavirus est qu’il offre aux entreprises la possibilité de tester permettant à un nombre important d’employés de travailler à domicile. J’imagine qu’ils trouveront leurs employés plus heureux et plus productifs et que cela encouragera alors d’éventuels changements permanents des modes de travail.

Bien sûr, je comprends que chaque personne et chaque rôle est différent. Il peut y avoir des gens qui aiment le bourdonnement de travailler dans un bureau occupé et des rôles qui nécessitent beaucoup d’interaction face à face avec des collègues et des clients. Mais même là, les gens peuvent apprécier l’équilibre de pouvoir travailler à domicile un ou deux jours par semaine.

Cela pourrait être un triple gain pour Apple

Si Apple donne l’exemple ici, cela pourrait être un triple gain pour l’entreprise.

Premièrement, ce serait une chose responsable à faire pendant l’épidémie de coronavirus, en gardant les employés en sécurité et en réduisant le risque de perte de productivité due à la maladie.

Deuxièmement, cela aurait tous les avantages pour l’entreprise décrite ci-dessus – un personnel plus heureux et plus productif.

Troisièmement, cela donnerait à Apple l’occasion de montrer comment ses produits peuvent aider les gens à travailler à domicile. L’écosystème Apple fait une énorme différence, et il peut même créer plus d’opportunités pour du matériel, des logiciels ou des services supplémentaires spécifiquement adaptés à cela.

Quelle est votre opinion? Aimeriez-vous qu’Apple donne l’exemple ici? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions et vos expériences de travail à domicile dans les commentaires.

Benjamin Mayo a contribué à cette pièce.

