Le travail met en garde contre les «cavaliers» en tant que faux pigistes

Un nouvel avis aux modèles commerciaux de la technologie de livraison de nourriture à domicile est venu, encore une fois, de la main du ministre du Travail.

Lors de la comparution de Yolanda Díaz, en charge du portefeuille de l’emploi, lors de la session d’aujourd’hui au Congrès des députés, le message a été envoyé à nouveau – sans noms propres, mais avec une destination claire pour Glovo et Deliveroo. Díaz a insisté sur le fait que le gouvernement est très impliqué dans l’examen de la situation des faux indépendants. “Un jeune homme à vélo avec un téléphone portable n’est pas un travailleur indépendant”, a-t-il déclaré sans ambages. “Nous devons empêcher de nouvelles formules d’économie de plate-forme de devenir de nouvelles formes d’exploitation”, a-t-il ajouté.

A cette fin, le ministère entend mettre à jour les sanctions pour lutter contre cette situation et augmenter les inspections du travail avec des renforts dans le personnel en charge pour faire face à l’ampleur du problème. Ils examineront notamment l’embauche temporaire au-dessus des contrats légaux à temps partiel pour éviter les heures supplémentaires ou à temps plein non rémunérées par de faux contrats de travail indépendant ou même des universitaires.

De même, ce n’est pas la première fois que Labour accuse un retard sur l’activité d’entreprises telles que Glovo ou Deliveroo. Déjà en novembre de l’année dernière, sous le gouvernement par intérim du PSOE, ils étaient déjà positionnés de manière claire en resserrant les contrôles pour le secteur de la livraison. L’Inspection du travail a ouvert une enquête contre les deux techniciens, estimant qu’ils violent les droits de ses travailleurs. Des mois plus tôt, en juillet et sous le même gouvernement, la même inspection a déterminé que ces entreprises employaient plus de 8 000 faux pigistes.

Ces inspections ont eu lieu en même temps que les sociétés de distribution ont réaffirmé leurs modèles de travail et, également, au milieu des longues batailles judiciaires qui gardent Glovo et Deliveroo ouvertes. Les deux sociétés, à la fois victorieux et perdant dans les procès par de faux autonomes initiés par les nombreux recours collectifs, ils attendent la décision de la Cour supérieure de justice pour déterminer quelle est la voie à suivre maintenant.

