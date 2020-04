Le US Census Bureau déploie l’iPhone 8 pour la collecte de données sur le terrain

En octobre, Apple a déclaré qu’il faisait équipe avec le US Census Bureau pour le recensement de 2020. Maintenant, un rapport de CNET approfondit ce partenariat, y compris des détails sur la façon dont les employés du Census Bureau utiliseront les appareils iPhone 8 et une nouvelle application pour le recensement national de cette année.

Pour le recensement de 2020, l’objectif est que le plus de personnes possible répondent via un portail en ligne. Pour ceux qui ne répondent pas, cependant, 500 000 recenseurs feront du porte-à-porte. La différence cette année est que ces solliciteurs seront armés d’un iPhone 8 et d’une application spécialement conçue.

Le Census Bureau a recueilli les emplacements de plusieurs entrepreneurs différents, y compris les fabricants d’Android et Apple. Le bureau a choisi CDW-G en 2017, une entreprise de technologie qui a proposé de louer des iPhones. Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré en octobre que les iPhones sont fournis par le biais d’Apple Financial Services, qui est le service de financement d’entreprise de l’entreprise.

L’iPhone a attiré le bureau de deux manières clés. La familiarité d’abord. Apple est l’un des fabricants de téléphones les plus populaires au monde, et de nombreux solliciteurs, qui suivent une formation de sept à huit semaines et sont payés en moyenne 20 $ de l’heure, connaissent déjà son logiciel iOS. CDW-G a initialement proposé d’utiliser l’iPhone 6, mais une fois que l’iPhone 8 a été mis en vente en 2017, le bureau a pu le mettre à niveau sans augmentation de coût.

CNET a également plus de détails sur l’application utilisée par les solliciteurs:

“L’application a été conçue en partant de l’hypothèse qu’il n’y aurait pas de connectivité”, a déclaré Lisa Pintchman, vice-présidente des communications d’entreprise de Pegasystems. “Cette application est conçue pour être utilisée et fonctionner exactement de la même manière au rez-de-chaussée d’un gratte-ciel de New York ou d’une ville isolée du Dakota du Nord.”

En plus de permettre aux solliciteurs d’entrer les données qu’ils collectent, ils peuvent également lire un script de l’application, enregistrer les heures et les dépenses, ajouter des notes pour les futurs solliciteurs au cas où une visite de suivi serait nécessaire, et bien plus encore.

Un premier test de l’application, effectué en 2018 dans le Rhode Island, a montré une augmentation «remarquable» de la productivité des solliciteurs:

Jusqu’à présent, les résultats semblent prometteurs. Dans une sorte de «répétition générale» pour le recensement de 2020, qui a eu lieu en 2018 dans le Rhode Island, les enquêteurs ont traité 1,56 cas par heure travaillée à l’aide de l’application, contre 1,05 cas lors du recensement de 2010. Dans une publication de 2018, le bureau a qualifié l’augmentation de 49% de la productivité d ‘”amélioration remarquable”.

Dans un communiqué cette semaine, un porte-parole d’Apple a salué le partenariat de l’entreprise avec le Census Bureau. “Nous sommes fiers que le US Census Bureau utilisera l’iPhone pour la collecte et la gestion des données du recensement de 2020”, a déclaré le porte-parole d’Apple. «Le recensement est une pierre angulaire constitutionnelle importante qui vise à garantir à chacun de nous une représentation, une éducation et un accès égaux en Amérique.»

Qu’en est-il de la pandémie de COVID-19 en cours? À l’heure actuelle, le Census Bureau prévoit toujours d’envoyer des recenseurs le 28 mai. C’est un peu plus tard que la date initialement prévue du 13 mai.

Le rapport complet de CNET vaut bien une lecture et peut être trouvé ici. Vous pouvez compléter le recensement 2020 en ligne via ce lien, même depuis votre propre iPhone.

