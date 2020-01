Le vainqueur du Super Bowl 54 prédit par Madden NFL 20

Comme chaque année, EA Sports a maintenant publié les résultats de sa simulation du Super Bowl qui utilise le dernier jeu Madden pour prédire le vainqueur du grand match.

Selon la simulation, les Chief Chiefs du Kansas battront les 49ers de San Francisco dans un match très serré, par un score de 35-31. Les chefs QB Patrick Mahomes gagneront le prix MVP du Super Bowl pour sa performance, selon la simulation. Vous pouvez regarder la vidéo d’annonce ci-dessous, qui suit un teaser avec Peyton et Eli Manning.

Au cours des années précédentes, EA publie une ventilation détaillée de sa simulation du Super Bowl – avec des statistiques sur les joueurs et d’autres détails clés – mais il n’est pas clair si cela se produit cette année.

Quoi qu’il en soit, la simulation du Madden Super Bowl est souvent erronée, comme elle l’a été ces dernières années. Les fans de 49ers ne devraient donc pas être trop fâchés à ce sujet. Ce serait formidable pour Mahomes, qui est également sur la couverture de Madden NFL 20. Là encore, si les Chiefs perdent, les fans blâmeront sans aucun doute le Madden Curse.

GameSpot a également exécuté une simulation du Super Bowl 54 en utilisant Madden 20 – et nous avons obtenu des résultats très intéressants. Découvrez la vidéo intégrée ci-dessus pour en savoir plus.

Le Super Bowl 54 aura lieu le dimanche 2 février au Hard Rock Stadium de Miami en Floride. Pour en savoir plus, consultez la répartition de GameSpot sur la façon de regarder le match, les bandes-annonces de films à attendre, qui se produit à la mi-temps et plus encore.

En cours de lecture: qui remporte le Super Bowl 54? (Panne de simulation Madden 20)

