Le Vendredi saint offre une excellente opportunité aux clients

Vodafone elle se bat déjà depuis un certain temps avec tous les autres managers mais surtout avec une entreprise arrivée un peu plus d’un an et demi. Nous parlons iliad, un géant qui a réussi à rassembler 5 millions d’utilisateurs en un rien de temps.

C’est précisément pour cette raison que la solution Vendredi heureux semble avoir apporté tous les vendredis cadeaux de plus en plus incroyable, juste pour attirer à nouveau le public. Aujourd’hui encore, les utilisateurs peuvent profiter du cadeau du jour, qui consiste en un bon de réduction d’une valeur de 15 euros sur un dépense minimum de 60 euros. Le bon est valable pour les achats sur tous les produits de la plateforme Privalia..

De plus, la société anglo-saxonne veut désormais récupérer son audience, et veut le refaire avec ses meilleures offres qui semblent avoir été réduites de prix. Il y a en fait trois nouvelles promotions à ne pas manquer.

Vodafone lance ses meilleures promotions avec de nombreux contenus mais avec des prix extrêmement bas

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois