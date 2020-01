Le venin possédant le punisseur a créé le costume le plus cool de Marvel

Deux des anti-héros les plus célèbres de Marvel Comics, Venin et le punisseur, ont certains des costumes les plus cool de la bande dessinée. Mais que se passerait-il si leurs deux costumes étaient fusionnés en un seul? Une bande dessinée a posé cette question et il s’avère que la réponse est quelque chose de vraiment génial.

Venom et le Punisher arborent tous deux des looks emblématiques. Le costume symbiote de Venom fait d’Eddie Brock une force énorme avec d’énormes yeux blancs, des dents pointues et un logo d’araignée sur sa poitrine. Pendant ce temps, le Punisher reste simple, avec un logo de crâne sur sa poitrine et un mélange habituel d’accessoires tactiles – généralement agrémenté d’une veste en cuir.

Dans quoi si? # 44 par Kurt Busiek, Luke McDonnell, Janice Chiang et Tom Vincent, la bande dessinée a posé la question si Venom avait possédé le Punisher? Il s’avère que cela créerait une version encore plus meurtrière des deux personnages. Dans l’histoire, Frank Castle fusionne avec le symbiote après que Peter Parker a abandonné le costume noir. Castle tue Tombstone et le Kingpin tout en traitant avec le symbiote essayant de prendre le contrôle de son hôte. Moon Knight, Spider-Man et Daredevil tentent de convaincre Castle de les laisser aider, mais il les attaque avant qu’une sonnerie ne lui sépare le symbiote. Frank parvient à contrôler le symbiote et s’envole.

En plus de l’idée de lier deux des héros les plus dangereux de Marvel, ce qui se démarque vraiment dans l’histoire, c’est la façon dont Punisher et Venom se ressemblent. La version Castle de Venom conserve la nature volumineuse de Venom – quoique légèrement moins cauchemardesque. La meilleure partie du costume est le nouveau logo qui combine le crâne du Punisher avec le logo de l’araignée de Venom. Ça a l’air génial. Cette version de Venom manie un pistolet et peut mordre la tête de quelqu’un. C’est une combinaison mortelle.

Dans le plus récent What If ?: Punisher # 1, où Peter Parker devient le Punisher après la mort de son oncle Ben, Spider-Man porte un costume quelque peu similaire à l’hybride Venom / Punisher – bien que cette version souligne les caractéristiques de Spidey plus que le Costume de château.

Dans l’ensemble, l’idée de combiner Venom et Punisher était une excellente idée uniquement basée sur le costume génial né de la bande dessinée. Le look est menaçant et dur à cuire. L’hybride Venom et Punisher serait l’un des personnages les plus meurtriers à affronter – avec la bande dessinée plus que de le prouver. Verrons-nous jamais le Venin et le Punisher à nouveau? Probablement pas. Mais, le fait que nous l’avons obtenu est vraiment génial.

