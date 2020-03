Le vétéran de la technologie Jonathan Sposato achète le magazine Seattle comme porte-parole de la ville en pleine croissance – .

(Photo de Jonathan Sposato via Facebook)

Le vétéran de la technologie de Seattle, Jonathan Sposato, acquiert le magazine de Seattle, annonçant son intention de relancer lundi la publication de 54 ans en tant que voix de la ville en pleine croissance et influente qui a été sa maison de longue date.

Sposato achète le mensuel sur papier glacé à Tiger Oak Media, qui publie le magazine Seattle et d’autres titres régionaux depuis Minneapolis depuis plus de 20 ans. Tiger Oak a déposé son dossier de mise en faillite (Chapter 11) en octobre dernier. Sposato achète le magazine Seattle à titre individuel, indépendamment de son rôle de président de ..

Dans un article sur Facebook, Sposato a déclaré qu’il achetait le magazine «parce que je ne veux pas qu’il dise que dans les années où ma génération est arrivée à maturité, Seattle a perdu la voix. Je crois que les meilleurs jours de Seattle nous attendent et le magazine de Seattle racontera les histoires qui façonneront notre ville pour les générations à venir. »

Jonathan Sposato.

Sposato est également président de PicMonkey, le service de retouche photo en ligne. En tant qu’entrepreneur, il a vendu deux startups à Google – Picnik et Phatbits. Il est un investisseur actif dans les startups, et son livre de 2017, «Better Together: 8 Ways Working with Women Leads to Extraordinary Products and Profits», était un best-seller national.

“J’ai été élevé ici et j’ai regardé Seattle se transformer d’une ville connue pour le sasquatch, Bruce Lee, le café et les avions, en une métropole de classe mondiale à égalité avec d’autres destinations emblématiques à travers le monde”, a déclaré Sposato. «Non seulement nous hébergeons les sociétés technologiques les plus précieuses au monde, mais cette ville a également donné naissance aux musiciens, artistes du spectacle, chefs d’entreprise, athlètes les plus célèbres et bien sûr au fromage Mac« N »préféré d’Oprah. Seattle n’est pas en train de mourir, elle prospère. “

Avec l’intention de «redéfinir la conversation autour de Seattle» et de développer l’orientation et la narration de la publication, Sposato prévoit d’étendre la présence numérique du magazine et son équipe.

Le paysage de la presse écrite a été décimé pendant des années par les licenciements et les fermetures de journaux et de magazines, mais Sposato pense que la croissance et la montée en puissance de Seattle sur la scène nationale et mondiale en font un moment privilégié pour investir dans ces médias hérités. Et il pense qu’une publication imprimée avec un point de vue solide peut survivre.

“S’il est vrai qu’Internet a tué l’imprimé, alors le magazine de Seattle parle désormais Internet”, a-t-il déclaré. «Mon objectif est d’apporter ma compréhension de la façon de créer des entreprises Internet et technologiques à succès dans le magazine de Seattle, en investissant massivement dans le numérique. Nous avons beaucoup d’idées très cool là-bas. Cela dit, du côté de l’impression, il y aura toujours un désir très humain de se pelotonner sur le canapé avec de beaux magazines sur papier glacé. »

Le magazine de Seattle a été fondé en 1966 par Harriet Bullitt. Il est en concurrence sur le marché, notamment avec un autre magazine d’actualités et de culture, Seattle Met, détenu par SagaCity Media.

L’acquisition devrait être conclue sous peu. Les termes financiers n’ont pas été révélés. Le premier numéro du magazine de Seattle, propriété de Sposato, sortira en kiosque et sera en ligne à la fin du printemps.